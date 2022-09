Des diplomates iraniens s’apprêtent à quitter l’Albanie après un ordre d’expulsion

TIRANA, Albanie (AP) – Le personnel de l’ambassade iranienne dans la capitale albanaise a travaillé toute la nuit après avoir eu 24 heures pour quitter le pays suite à une cyberattaque majeure que le gouvernement albanais impute à l’Iran.

Il s’agit du premier cas connu d’un pays coupant ses relations diplomatiques suite à une cyberattaque.

La circulation à l’intérieur de l’ambassade d’Iran à Tirana s’est poursuivie sans interruption de mercredi à jeudi. Un baril vide a été vu emmené dans l’enceinte et plus tard un incendie s’y est déclaré, brûlant apparemment des documents. Une voiture diplomatique est entrée et sortie, tandis qu’un policier albanais a communiqué avec l’ambassade avant que deux agents n’entrent et ne ressortent après quelques minutes.

Le personnel a jusqu’à midi (10H00 GMT) jeudi pour quitter l’Albanie.

Le 15 juillet, une cyberattaque a temporairement fermé de nombreux services numériques et sites Web du gouvernement albanais. Le Premier ministre Edi Rama a déclaré mercredi qu’il y avait des “preuves indéniables” que le gouvernement iranien était derrière l’attaque.

Les États-Unis ont soutenu la décision de l’Albanie, membre de l’OTAN, et ont juré des représailles non précisées contre l’Iran pour ce qu’ils ont appelé “un précédent troublant pour le cyberespace”.

L’Iran a condamné l’expulsion des diplomates, qualifiant l’action d’irréfléchie et de myopie, selon la télévision d’État iranienne.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a nié que Téhéran était à l’origine de toute cyberattaque sur les sites Web du gouvernement albanais, ajoutant que c’est l’Iran qui est la cible de telles attaques contre ses infrastructures critiques.

Les liens entre l’Iran et l’Albanie sont tendus depuis 2014, lorsque l’Albanie abritait quelque 3 000 membres du groupe d’opposition iranien Mujahedeen-e-Khalq, ou MEK, qui avaient quitté l’Irak.

En juillet, le MEK avait prévu de tenir le Sommet mondial de l’Iran libre à Manez, à l’ouest de Tirana, avec des législateurs américains parmi les invités. La réunion a été annulée “pour des raisons de sécurité et en raison de menaces terroristes et de complots”.

Dans deux cas distincts en 2020 et 2018, Tirana a expulsé quatre diplomates iraniens pour « menace à la sécurité nationale ».

Llazar Semini, Associated Press