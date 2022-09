Des diplomates iraniens s’apprêtent à quitter l’Albanie après un ordre d’expulsion

La circulation à l’intérieur de l’ambassade d’Iran à Tirana s’est poursuivie sans interruption de mercredi à jeudi. Un baril vide a été vu emmené dans l’enceinte et plus tard un incendie s’y est déclaré, brûlant apparemment des documents. Une voiture diplomatique est entrée et sortie, tandis qu’un policier albanais a communiqué avec l’ambassade avant que deux agents n’entrent et ne ressortent après quelques minutes.