Des diplomates de l’UE visitent une école en Cisjordanie vouée à la démolition

L’UE finance de telles constructions afin d’aider les Palestiniens à maintenir leur présence dans les 60 % de la Cisjordanie sous contrôle israélien total, connue sous le nom de zone C, où l’armée démolit régulièrement des maisons et d’autres structures construites sans permis difficiles à obtenir.

Le représentant de l’UE, Sven Kühn von Burgsdorff, qui dirigeait la délégation, a déclaré qu’il était “totalement inacceptable que les autorités israéliennes détruisent ceci et démolit cela”.

“Cela viole leurs obligations en vertu du droit international, notamment le droit international des droits, où ils doivent protéger et promouvoir les droits des enfants sous leur responsabilité en Palestine à bénéficier des services d’éducation”, a-t-il déclaré.

L’école a été construite en janvier et accueille actuellement 17 élèves. Le COGAT, l’organe militaire chargé des affaires civiles en Cisjordanie, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La zone C a été délimitée dans des accords de paix intérimaires signés dans les années 1990, qui accordaient à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue une autonomie limitée dans le reste de la Cisjordanie – des enclaves dispersées connues sous le nom de zones A et B.

Plus tôt cette année, la Cour suprême d’Israël a approuvé l’expulsion de quelque 1 000 Palestiniens de Masafer Yatta, un groupe de communautés bédouines de la zone C qui se trouvent à l’intérieur d’une zone d’entraînement au tir réel établie par l’armée dans les années 1980. Les résidents disent qu’ils sont là depuis des décennies, pratiquant l’agriculture traditionnelle, tandis qu’Israël dit qu’il n’y avait pas de structures permanentes au moment où le champ de tir a été établi.

Dans un développement séparé, le groupe israélien de défense des droits B’Tselem a déclaré vendredi que Nasser Nawaj’ah, l’un de ses chercheurs palestiniens sur le terrain dans le sud de la Cisjordanie, a été détenu par l’armée le week-end dernier, les yeux bandés et menotté, et détenu pendant 12 heures. B’Tselem a déclaré qu’un interrogateur lui avait dit d’arrêter de “causer des troubles” et de “se livrer à des frictions” avec l’armée.