WASHINGTON (AP) – Dans un geste très inhabituel, les diplomates américains ont rédigé deux câbles condamnant l’incitation du président Donald Trump à l’attaque meurtrière contre le Capitole et appelant les responsables de l’administration à soutenir éventuellement l’invocation du 25e amendement pour le démettre de ses fonctions.

En utilisant ce que l’on appelle le «canal de dissidence» du département d’État, des officiers de carrière des affaires étrangères et de la fonction publique ont déclaré qu’ils craignaient que le siège de mercredi dernier ne sape gravement la crédibilité des États-Unis pour promouvoir et défendre les valeurs démocratiques à l’étranger.

«Ne pas tenir publiquement le président responsable de ses actes nuirait davantage à notre démocratie et à notre capacité à atteindre efficacement nos objectifs de politique étrangère à l’étranger», selon le deuxième des deux câbles, qui ont été diffusés parmi les diplomates à la fin de la semaine dernière, puis envoyés au Département d’État direction.

Le câble a appelé Pompeo à soutenir tout effort légal du vice-président Mike Pence et d’autres membres du Cabinet pour protéger le pays, y compris par «la mise en œuvre éventuelle des procédures prévues à l’article 4 du 25e amendement, le cas échéant». L’amendement permet au vice-président et à une majorité du Cabinet de déclarer un président inapte au poste, et le vice-président devient alors président par intérim.

Les câbles étaient une protestation extraordinaire contre un président américain en exercice par des diplomates américains, qui se sont longtemps plaints que l’administration Trump avait ignoré et diminué leur rôle et leur expertise. Le canal de la dissidence est normalement utilisé pour s’opposer à des décisions de politique étrangère spécifiques. Les deux câbles les plus récents semblent être sans précédent dans leur portée et leur caractérisation du président comme un danger pour le pays.

Les câbles reflètent également la colère face à la réponse à l’émeute du secrétaire d’État Mike Pompeo, un allié fidèle de Trump.

Pompeo a condamné les violences au Capitole mais n’a manifestement pas abordé le rôle que Trump a joué pour encourager ses partisans qui ont pris d’assaut le bâtiment. Pompeo n’a pas non plus abordé les conséquences ou reconnu que les diplomates américains à l’étranger pourraient désormais faire face à de nouvelles difficultés pour promouvoir la démocratie.

Trump lui-même a dénoncé ce qu’il considère comme de la déloyauté au département d’État. Il y a déjà fait référence publiquement – et devant Pompeo et les journalistes – comme «le département d’État profond», une référence à ce que Trump et ses partisans considèrent comme une cabale de bureaucrates enracinés résolus à renverser sa politique.

On ne savait pas immédiatement combien de diplomates avaient signé les câbles, tous deux consultés par l’Associated Press.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

«Il est essentiel que le département d’État dénonce explicitement le rôle du président Trump dans cette violente attaque contre le gouvernement américain», a déclaré le premier des deux câbles, ajoutant que les propres commentaires du président ne devraient pas être utilisés «car il n’est pas crédible. voix sur cette question.

«Tout comme nous dénonçons régulièrement les dirigeants étrangers qui utilisent la violence et l’intimidation pour interférer dans des processus démocratiques pacifiques et outrepasser la volonté de leurs électeurs, les déclarations publiques du ministère à propos de cet épisode devraient également mentionner le nom du président Trump. Il est essentiel que nous communiquions au monde que dans notre système, personne – pas même le président – n’est au-dessus des lois ou à l’abri des critiques publiques.

«Ce serait un premier pas vers la réparation des dommages causés à notre crédibilité internationale», a-t-il déclaré. «Cela permettrait au phare de la démocratie de briller malgré cet épisode sombre. Cela enverrait également un message fort à nos amis et adversaires selon lequel le Département d’État applique une éthique d’intégrité et des normes objectives lorsqu’il condamne les atteintes à la démocratie dans le pays ou à l’étranger. »

Il a également déclaré que Pompeo devrait soutenir tout effort du vice-président Mike Pence et d’autres membres du Cabinet pour invoquer le 25e amendement pour démettre Trump de ses fonctions.