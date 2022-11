Des diplomates américains abandonnent les voitures à l’épreuve des balles pour les pousse-pousse automatiques à Delhi, la vidéo devient virale

Mercredi, quatre femmes diplomates américaines sont descendues dans les rues de la capitale nationale dans leurs pousse-pousse personnalisés. Ann L Mason, Ruth Holmberg, Shareen J Kitterman et Jennifer Bywaters ont adoré leurs trois-roues noirs et roses et se sont conduites pour tout leur travail, y compris les «voyages officiels». L’agence de presse Reuters a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo des quatre faisant leurs manèges. En s’adressant à l’ANI, les diplomates ont partagé leur expérience d’apprentissage du mode de transport. “De Detroit à mon pousse-pousse automatique, j’ai toujours aimé les véhicules et donc partout où je suis allé, il y a eu quelque chose de spécial à propos d’un véhicule, mais vraiment rien de plus spécial à mon avis qu’un pousse-pousse automatique”, a déclaré l’un des diplomates. .

Ann L Mason, tout en s’adressant à ANI, a déclaré: «Quand j’étais au Pakistan, avant de venir en Inde, j’étais dans des véhicules blindés et c’étaient de grands et beaux véhicules. Mais je regardais toujours dans la rue et je voyais passer les pousse-pousse automatiques et j’ai toujours voulu être dans le pousse-pousse automatique. Alors quand je suis arrivé en Inde et que j’ai eu l’opportunité d’en acheter un, je l’ai immédiatement saisi.”

Interrogée sur son inspiration derrière l’idée, Ann a dit que sa mère était son inspiration. Elle l’a inspirée à prendre des risques dans la vie. “Mon inspiration est ma mère, ma mère a toujours pris des risques. Elle a voyagé à travers le monde, elle était dans la guerre du Vietnam et elle a fait tellement de sa vie », a-t-elle dit. De plus, elle a ajouté que la vie et sa mère lui ont toujours appris à faire des choses intéressantes et à prendre des risques « parce que vous pourriez ne pas obtenez une autre opportunité et deux vous ne savez jamais ce que vous pourriez vivre.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était difficile, elle a répondu: «Pour moi, c’était terrifiant. Oui, apprendre à conduire le pousse-pousse automatique était complètement nouveau pour moi. Je n’avais jamais conduit de véhicule avec un embrayage, jamais conduit une moto seulement des voitures automatiques, toute ma vie.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici