Pêche dans la Manche au large de Hastings – Dan Kitwood / Getty Images

Les bateaux de pêche doivent être détenus majoritairement par des Britanniques pour bénéficier de la plus grande prise dans les eaux britanniques après le Brexit, a déclaré le Royaume-Uni aux négociateurs de la Commission européenne.

La Grande-Bretagne tente de «nationaliser» les bateaux de pêche de l’UE avec la demande de «dernière minute» faite dimanche soir, ont affirmé des sources diplomatiques à Bruxelles.

Les négociateurs britanniques ont déclaré à la Commission européenne que seuls les bateaux de pêche qui appartenaient majoritairement à des entreprises britanniques pourraient bénéficier d’une augmentation des quotas après la fin de la période de transition, si un accord était conclu.

De nombreux bateaux opérant en Grande-Bretagne sous pavillon britannique appartiennent à des sociétés danoises, néerlandaises et espagnoles. Plus de 160 millions de livres sterling du quota anglais, soit 55% de la valeur annuelle du quota en 2019, sont basés en Espagne, aux Pays-Bas et en Islande, non membre de l’UE.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a déclaré aux députés que la Grande-Bretagne avait cédé à la demande de Bruxelles d’abandonner sa principale demande de négociations annuelles sur la pêche, a rapporté Bloomberg. Mais le Royaume-Uni a rejeté la proposition de l’UE de pourparlers tous les dix ans, évoquant la possibilité de pourparlers sur la pêche tous les trois ans.

Il est entendu que la Grande-Bretagne avait précédemment indiqué clairement que les navires devraient avoir de véritables liens économiques avec leurs pays sous pavillon. Le détail de la demande n’était pas clair car les textes juridiques ne font que commencer à être discutés.

Une source gouvernementale britannique a déclaré que l’affirmation selon laquelle le Royaume-Uni avait renoncé aux négociations annuelles n’était pas vraie.

Le Telegraph comprend que des discussions annuelles ne seraient pas nécessaires pour les stocks qui sont couverts dans une période de transition, où le quota britannique augmenterait avec le temps, mais serait toujours nécessaire sur d’autres stocks de poissons.

M. Barnier a informé les ambassadeurs de l’UE de la demande lors d’une réunion à Bruxelles lundi matin, avant que Boris Johnson ne s’entretienne avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne lundi soir.

« Cela a fait beaucoup de bruit parmi les ambassadeurs, en particulier les Néerlandais et les Espagnols », a déclaré une source.

M. Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE qu’il «ne pouvait pas garantir» un accord commercial avant le sommet des dirigeants de l’UE de jeudi à Bruxelles et a déclaré qu’il n’était «ni optimiste ni pessimiste» pour éviter un accord.

Une deuxième source diplomatique a affirmé que la demande britannique s’apparentait à la nationalisation des bateaux de l’UE, qui sont actuellement en mesure de pêcher dans les eaux britanniques selon les quotas fixés par le bloc. La Grande-Bretagne insiste sur le fait qu’elle doit être en mesure de contrôler l’accès à ses eaux en tant qu’État côtier indépendant.

« Ce matin, il a été clair que le Royaume-Uni a maintenant présenté des demandes à la fois plus granulaires et nouvelles afin que la zone d’atterrissage disparaisse lentement de nouveau », a déclaré un diplomate de l’UE.

Le diplomate a ajouté: «Un héritier de Margaret Thatcher agit davantage comme Nicolas Maduro du Venezuela.»

Une troisième source a déclaré que les pourparlers avaient été plongés dans le «désarroi» par la demande.

Les règles britanniques actuelles insistent uniquement sur le fait que les bateaux appartenant à des étrangers aient un «lien économique» avec la Grande-Bretagne et doivent remplir des conditions telles que la présence d’équipages britanniques majoritaires et le débarquement de plus de la moitié des prises dans les ports britanniques.

Une grande partie du quota britannique a été vendue par les pêcheurs anglais dans les années 90 après la réduction des possibilités de pêche par Bruxelles. Les entreprises étrangères les ont achetées comme investissement à long terme.

Les hauts responsables du gouvernement admettent que la Grande-Bretagne n’a actuellement pas assez de bateaux pour attraper le quota considérablement augmenté qu’elle espère obtenir dans les négociations. C’est pourquoi la Grande-Bretagne a suggéré une période de transition avec une augmentation des quotas britanniques au fil du temps.

M. Barnier a déclaré aux ambassadeurs que les deux parties étaient d’accord sur la nécessité d’une période de transition de la pêche, mais ont déclaré qu’elles n’étaient pas proches d’un accord sur sa durée ou son fonctionnement.

L’UE a indiqué qu’elle était prête à faire un compromis sur sa demande d’une période de transition de dix ans avec 18 pour cent de la valeur du poisson capturé dans les eaux britanniques devant être rapatriés.

La Grande-Bretagne a appelé à une période de transition de trois ans, 60% de la valeur du poisson revenant aux pêcheurs britanniques. Des sources ont déclaré qu’elles s’attendaient à un accord de compromis de cinq à sept ans avec environ 50 pour cent de retour.

Les négociations se poursuivent lundi dans l’espoir de parvenir à un accord. Emmanuel Macron, le président français qui a menacé de mettre son veto à un accord commercial sur le poisson et les garanties de règles du jeu équitables, et Angela Merkel, la chancelière allemande, se sont également entretenus lundi.

Les négociations commerciales sont également bloquées sur un système garantissant une concurrence loyale entre les entreprises britanniques et européennes à partir du 1er janvier.

Bruxelles insiste sur le fait que les garanties de règles du jeu équitables sont son prix pour l’accord commercial sans tarif et sans quota, mais le Royaume-Uni est catégorique sur le fait qu’il n’acceptera rien qui lie sa capacité à s’écarter des règles de l’UE.

M. Barnier a déclaré qu’il respectait la souveraineté du Royaume-Uni, mais que la difficulté était de convenir d’un système pour couvrir la manière dont les normes évolueraient au fil du temps et préserveraient des règles du jeu équitables.

Les négociations commerciales sur le Brexit risquent d’être déraillées par une demande de l’UE de se retirer de tout accord de subvention pour son paquet de 750 milliards d’euros de relance économique du coronavirus, ont confirmé lundi des sources bruxelloises.

La proposition de l’UE va plus loin que le simple fonds de récupération des coronavirus, mais couvrirait toute l’aide du budget de l’UE, qui s’élève à 1,1 billion d’euros supplémentaires au cours des sept prochaines années.

Les négociateurs britanniques résistent à l’exclusion, qui exempterait tout financement européen de Bruxelles aux gouvernements et aux entreprises européens d’un accord sur les renflouements et les fusions, car cela leur donnerait un avantage concurrentiel injuste.

Des sources proches des négociations ont déclaré que la Grande-Bretagne avait rejeté l’offre parce que le Royaume-Uni ne disposait pas de sources de financement supranationales équivalentes et que l’argent était, comme les renflouements britanniques du coronavirus, payé par les contribuables.

L’UE se prépare également à une nouvelle impulsion en faveur d’une «autonomie stratégique», un plan visant à accroître l’autosuffisance et à renforcer sa politique industrielle.

Le Royaume-Uni craint que le plan, qui vise à soutenir l’UE de la concurrence des États-Unis et de la Chine, annonce une ère de plus grande intervention de l’État et de règles de fusion plus assouplies pour les entreprises dans le but de créer des «champions européens».

«Si les pourparlers échouent maintenant, les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur ce qui constitue un acte criminel et ce qu’il faut faire à ce sujet», a déclaré le diplomate européen.

« Les accords de subvention liés à la guérison du coronavirus des deux côtés de l’étang font partie de cette équation. Les attentes sont faibles. »

Une troisième source diplomatique a déclaré: «Malgré des négociations intensives jusqu’à tard hier soir, les lacunes en matière de règles du jeu équitables, de gouvernance et de pêche ne sont toujours pas comblées. Le résultat est encore incertain, il peut encore aller dans les deux sens.

«L’UE est prête à faire un effort supplémentaire pour convenir d’un accord juste, durable et équilibré pour les citoyens de l’UE et du Royaume-Uni. Il appartient au Royaume-Uni de choisir entre un résultat aussi positif ou un résultat sans accord. »

«Ayant entendu Michel Barnier ce matin, vraiment les nouvelles sont très pessimistes. Je dirais qu’il est très sombre et évidemment très prudent quant à sa capacité à progresser aujourd’hui », a déclaré Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères.