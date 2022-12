Des dindes plus petites, moins de cadeaux : comment les Canadiens se préparent à une saison des Fêtes dispendieuse

Confrontés à une saison des fêtes plus chère cette année, les acheteurs pourraient chercher des moyens de réduire le coût de leurs célébrations, qu’il s’agisse d’offrir moins de cadeaux, de rester plus près de chez eux ou de repenser les fêtes de fin d’année.

L’inflation a augmenté de 6,9 ​​% par rapport à il y a un an, selon les données les plus récentes de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, les prix des aliments, du logement et de l’énergie prélevant tous une plus grande part de l’argent des gens, ce qui rend beaucoup plus difficile la budgétisation pour les vacances.

Voici un aperçu de la façon dont le coût de la saison des fêtes de cette année se comparera à celui de 2021, ainsi que quelques suggestions pour réduire les coûts. Les experts conviennent que la planification est essentielle pour célébrer avec un budget, alors soyez prêt à anticiper et à faire des listes.

Le grand repas

Un oiseau avec tous les accompagnements vous coûtera plus cher cette année : les prix de la volaille fraîche et congelée ont bondi ces derniers mois, tandis que les légumes frais, y compris les pommes de terre, coûtent environ 11 % de plus qu’en 2021. Même la farce est plus chère, merci à la hausse des prix du pain.

Ces prix alimentaires plus élevés pourraient obliger de nombreuses personnes à repenser leurs plans pour un gros repas traditionnel, explique Simon Somogyi, titulaire de la chaire Arrell en affaires alimentaires à l’Université de Guelph en Ontario.

“Ce que j’entends, c’est que de plus en plus de gens essaient de réduire les excès”, a-t-il déclaré. “Plutôt que de cuisiner une dinde massive, c’est une dinde légèrement plus petite ; plutôt que d’avoir cinq types d’accompagnements différents, [have] Trois.”

Somogyi suggère de planifier votre repas avant de faire vos courses pour éviter de cuisiner trop de nourriture. “Il pourrait y avoir des restes, mais les restes ne vont pas être gaspillés.”

Cuisson des fêtes

Si vous envisagez de cuisiner pour des cadeaux, ils ne sont peut-être pas l’option rentable qu’ils étaient autrefois. Préparez-vous à payer plus pour les matières premières : les prix de la farine et du beurre ont grimpé de plus de 20 % cette année, tandis que les prix des œufs et du sucre ont également grimpé.

Encore une fois, Somogyi suggère de reconsidérer la quantité de cuisson que vous devez vraiment faire.

“Cela va être difficile cette année pour les personnes qui aiment cuisiner pour la période des fêtes … Ce sera une situation où les gens pourraient cuisiner une douzaine de biscuits plutôt que deux ou trois douzaines de biscuits.”

Voyage de vacances

Après quelques années de visites virtuelles, de nombreuses personnes pourraient monter à bord d’un avion ou prendre la route ce mois-ci pour voir des êtres chers – et se sentir pincées dans le processus.

Réserver un vol ou faire le plein de votre véhicule coûte environ 18 % de plus que l’an dernier, selon Statistique Canada, bien que les prix des compagnies aériennes aient quelque peu diminué après avoir grimpé en flèche au cours de l’été. Prendre un train ou un bus entre les villes est également plus cher qu’il y a un an.

Si vous prévoyez de conduire, CAA a quelques conseils pour réduire vos coûts de carburant, par exemple en supprimant le poids inutile de votre véhicule, en planifiant votre voyage à l’avance et en faisant une mise au point pour vous assurer que votre voiture fonctionne efficacement.

Échange de cadeaux

Les sapins de Noël sont plus chers cette année et il en va de même pour bon nombre des cadeaux qui pourraient y figurer.

Alors que les vêtements et les bijoux ne coûtaient qu’un peu plus qu’il y a 12 mois, les jouets et les jeux vous coûteront près de 7 % de plus.

Mais certains articles coûteux ont baissé de prix. Si vous êtes à la recherche d’un gadget technologique, vous aurez peut-être de la chance. Dans l’ensemble, les prix des tablettes, des téléphones intelligents et des montres intelligentes (Statistique Canada appelle ces « appareils numériques polyvalents ») ont diminué de près de 13 % par rapport à 2021.

Les prix plus élevés incitent certains Canadiens à repenser leurs achats de cadeaux. Marianne Allaert de London, en Ontario, dit qu’elle achètera des petits cadeaux et des cartes-cadeaux pour les membres de sa famille cette année.

“Mes parents sont âgés, ils vont rarement au restaurant, alors je me suis dit : ‘OK, je vais acheter quelques cartes-cadeaux de restaurant'”, a-t-elle déclaré. “Donc c’est une sortie, une aventure, au lieu de leur donner quelque chose quand, vous savez, ils sont âgés, ils vivent dans une maison avec trop de choses.”

Planifier à l’avance peut réduire les coûts

Lorsqu’il s’agit de stocker votre garde-manger pour les repas de la saison des fêtes, Somogyi recommande de vérifier les circulaires pour les offres – et si vous avez l’espace de congélation, faites le plein d’articles pendant qu’ils sont en promotion.

“Il existe de bonnes options pour les surgelés, différents types de fruits et légumes, même les viandes et les fruits de mer, et ils peuvent être beaucoup moins chers”, a-t-il déclaré.

Des acheteurs sont photographiés en train d’acheter des produits d’épicerie à Toronto le 25 novembre. Les derniers chiffres sur l’inflation de Statistique Canada montrent que les prix de la volaille, des légumes et des ingrédients de boulangerie ont tous augmenté au cours de la dernière année. (Evan Mitsui/CBC)

Écrire des listes d’événements à venir et des personnes pour lesquelles vous devez acheter des cadeaux peut vous aider à avoir une idée plus claire du coût réel de la saison des fêtes, déclare Taz Rajan, partenaire d’engagement communautaire chez Bromwich + Smith, un service d’allégement et de consolidation de dettes. à Calgary.

“Si vous pouvez avoir cette liste, si vous pouvez réellement mettre un certain montant de côté pour les cadeaux, pour les événements, et vraiment vous y tenir”, a déclaré Rajan à CBC Radio. Bilan de cross-country.

Elle recommande également aux gens de payer en espèces ou avec une carte de débit, afin qu’ils soient plus conscients de l’argent qu’ils dépensent – et si vous payez avec une carte de crédit, remboursez-le en totalité avant qu’il ne commence à générer des intérêts.