Des différences post-Roe font surface dans le GOP sur les nouvelles règles d’avortement

MADISON, Wis. (AP) – Lorsque la Cour suprême des États-Unis a abrogé en juin le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement, la loi du Wisconsin de 1849 qui interdit la procédure sauf lorsque la vie de la mère est en danger est devenue pertinente.

Les républicains de l’Assemblée législative ont bloqué une tentative du gouverneur démocrate Tony Evers d’annuler la loi. Pourtant, il y a un désaccord au sein du GOP sur la façon d’aller de l’avant lorsqu’ils reviendront au Capitole de l’État en janvier.

Le puissant président de l’Assemblée républicaine de l’État, Robin Vos, soutient le renforcement de l’exception pour la vie d’une mère et l’ajout de protections pour les cas de viol et d’inceste. D’autres, dont la représentante de l’État du GOP, Barbara Dittrich, disent que la loi devrait rester telle quelle, sans exception pour le viol et l’inceste.

Pendant des décennies, des républicains comme Vos et Dittrich ont fait appel aux électeurs conservateurs – et aux donateurs – avec une large condamnation de l’avortement. Mais la décision de la Cour suprême oblige les républicains des législatures des États au Congrès à la campagne électorale pour articuler plus précisément ce que signifie cette opposition, créant parfois une division sur la position du parti.

Dittrich dit qu’un consensus parmi ses collègues républicains sur une alternative à la loi de 1849 serait un “énorme défi”.

“Nous avons entendu dire une fois que les démocrates étaient le parti de la grande tente”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Maintenant, je dirais que le Parti républicain est plus le parti de la grande tente sur certaines de ces questions.”

Bien sûr, les partisans du droit à l’avortement sont désormais une minorité distincte dans la politique républicaine. Seuls deux membres du GOP du Congrès – les sens. Lisa Murkowski de l’Alaska et Susan Collins du Maine – soutiennent publiquement l’adoption d’une législation pour rétablir les protections du droit d’une femme de choisir que la Cour suprême a invalidée en annulant Roe v. Wade. Dans le Colorado, le candidat au Sénat américain Joe O’Dea est le rare candidat républicain cette année à soutenir la codification de Roe.

Mais le débat sur un ensemble limité de circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être légal a stimulé une certaine division au sein du GOP dans le Wisconsin et ailleurs.

Dans l’Indiana, après une décennie de législation bloquée sur l’avortement, des républicains puissants ont adopté la première interdiction quasi totale de l’avortement depuis la décision de la Cour suprême. Mais même cette mesure a suscité la dissidence au sein du GOP. Les exemptions pour viol et inceste jusqu’à 10 semaines ont prévalu après que 50 républicains se sont joints à tous les démocrates pour les inclure.

Pourtant, 18 républicains ont voté contre l’adoption finale du projet de loi, environ la moitié disant que le projet de loi allait trop loin et le reste disant qu’il était trop faible.

En Caroline du Sud, pendant ce temps, les républicains ont passé des décennies à restreindre l’accès à l’avortement et des discussions sont en cours sur une interdiction quasi totale. Mais certains membres de la législature ont exprimé leur inquiétude à l’idée de pousser plus loin l’interdiction actuelle de six semaines et ont appelé à une décélération, en particulier après avoir vu les électeurs du Kansas augmenter une mesure de vote qui aurait permis à la législature d’interdire l’avortement.

“C’est comme si vous jouiez avec des balles réelles en ce moment”, a déclaré le représentant républicain Tom Davis à l’Associated Press.

La décision de la Cour suprême a ouvert la voie à de sévères restrictions ou interdictions de l’avortement dans près de la moitié des États. Neuf États ont actuellement des lois interdisant l’avortement dès la conception, et trois autres – le Tennessee, l’Idaho et le Texas – devraient entrer en vigueur le 25 août. Trois États – la Géorgie, la Caroline du Sud et l’Ohio – ont des lois interdisant l’avortement lorsqu’une activité cardiaque fœtale est détectée, à environ six semaines. La loi de la Floride interdit l’avortement à 15 semaines et la volonté de l’Arizona à partir du 24 septembre.

Certains experts disent que l’incohérence des républicains sur la façon d’aller de l’avant souligne à quel point le débat est nouveau – et à quel point le parti n’y était pas préparé.

“Historiquement, les candidats et les décideurs politiques du GOP étaient dans une position politiquement commode lorsqu’il s’agissait d’être” pro-vie “”, a déclaré Joshua Wilson, professeur de sciences politiques à l’Université de Denver, à l’AP dans un e-mail.

Jusqu’à ce que Roe soit renversé, les États contrôlés par les républicains pouvaient introduire une législation pour démanteler l’accès à l’avortement, sachant que les tribunaux fédéraux liés par la loi à l’époque bloqueraient les réglementations les plus agressives. Cela et la moindre importance de la question parmi les électeurs démocrates et modérés, a noté Wilson, “étaient des garde-fous liés contre les réactions politiques”.

La mesure de vote rejetée au Kansas a surpris les partisans des deux côtés, non seulement parce qu’elle a été défaite par une marge de 20 points de pourcentage, mais aussi parce que la participation a bondi, tirée par des électeurs qui ne participaient pas à la primaire républicaine. La priorisation de l’avortement et des droits des femmes augmente parmi les partisans du droit à l’avortement, et les démocrates cherchent à tirer parti de ce changement en faisant campagne sur la question et en faisant pression pour des mesures de vote dans d’autres États.

Les sondages montrent que les lois anti-avortement les plus extrêmes sont en contradiction avec le public américain et même la plupart des républicains.

Le sondage AP-NORC de juillet a montré que les républicains sont largement opposés à l’avortement “pour quelque raison que ce soit” et à 15 semaines de grossesse. Mais seulement 16% des républicains disent que l’avortement devrait généralement être “illégal dans tous les cas”.

La plupart des républicains ont déclaré que leur État devrait généralement permettre à une personne enceinte d’obtenir un avortement légal si l’enfant devait naître avec une maladie potentiellement mortelle (61%), si la personne est tombée enceinte à la suite d’un viol ou d’un inceste (77%) ou si la santé de la personne est gravement menacée (85 %).

Une majorité de républicains – 56% – ont également déclaré que leur État devrait généralement autoriser l’avortement à six semaines de grossesse.

Les politiciens du GOP pourraient commencer à subir des pressions pour satisfaire les opposants anti-avortement les plus conservateurs de leur base – ils veulent une interdiction totale de l’avortement – ​​et l’électeur modéré ou indépendant, qui accepte davantage l’avortement aux premiers stades de la grossesse et dans des circonstances atténuantes.

Cela a conduit certains candidats à passer de positions dures dans leurs primaires à une rhétorique plus diffuse avant leurs élections générales dans les États violets. En Arizona, la candidate républicaine au poste de gouverneur, Kari Lake, qui a déclaré lors de la primaire que “l’avortement est le péché ultime” et que les pilules abortives devraient être interdites, s’est adressée à l’Assemblée législative lorsqu’elle a été interrogée sur les détails de la politique d’avortement après sa victoire.

Lorsqu’il se présentait pour être le candidat des républicains de Géorgie au Sénat américain, Herschel Walker était sans équivoque dans son soutien à une interdiction pure et simple de l’avortement sans exception. Maintenant qu’il est le candidat candidat à une élection générale serrée, il est plus circonspect. Lorsqu’on lui a demandé clairement s’il voterait pour une interdiction absolue dans un Sénat contrôlé par les républicains, Walker a hésité.

“C’est un” si “”, a déclaré Walker, déclarant aux journalistes qu’il n’accepterait pas un scénario aussi hypothétique “pour le moment”.

De retour dans le Wisconsin, Evers, qui doit être réélu cette année, a constamment opposé son veto à la législation anti-avortement présentée ces dernières années par la législature républicaine. Le candidat républicain au poste de gouverneur, Tim Michels, qui a remporté la primaire républicaine la semaine dernière, a déclaré lors de sa campagne que la loi de 1849 de l’État était « un miroir exact » de sa position ; il ne soutient pas les exceptions pour viol ou inceste.

Le sondage AP-NORC de juillet a montré que 55% des républicains modérés et libéraux ont déclaré que l’avortement en général devrait être légal dans tous ou la plupart des cas et 39% ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans la plupart des cas. Seulement 5% ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas.

Mais même parmi les républicains conservateurs, seulement 24 % disent que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas ; 60% des républicains conservateurs ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans la plupart des cas.

Le sujet est de plus en plus au centre des publicités pour les candidats démocrates à la Chambre et au Sénat américains cet été, alors qu’il est réduit dans les publicités pour les candidats républicains, selon une analyse du Wesleyan Media Project. Les démocrates décrivent les républicains comme extrêmes sur l’avortement, dans l’espoir de voir la question gagner les électeurs lors des élections de mi-mandat.

« Si nous voulons être pertinents dans le débat, il faut qu’il y ait des négociations. Si nous traçons une ligne dure, nous pourrions être à l’extérieur en regardant dans les chambres législatives et au Congrès », a déclaré le stratège républicain Jason Roe.

Susan B. Anthony, présidente de Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, a déclaré que le renversement de Roe démocratise le processus de réglementation de l’avortement et qu’il appartient à chaque État de parvenir à un consensus “où il est très probable que les vrais croyants des deux côtés n’obtiendront pas ce qu’ils veux », dit-elle.

Pourtant, pour Dannenfelser, “chaque loi adoptée est un gain pour le mouvement pro-vie car pendant près de 50 ans, nous n’avions rien”, a-t-elle déclaré. “C’est plus que ce que nous avions, et c’est ainsi que je le vois.”

___

Fingerhut a rapporté de Washington. les rédacteurs de l’Associated Press Bill Barrow à Athènes, en Géorgie ; Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud ; Jonathan J. Cooper à Phoenix ; et Tom Davies à Indianapolis ont contribué à ce rapport.

Hannah Fingerhut et Scott Bauer, Associated Press