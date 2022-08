Des diapositives divulguées détaillent la censure ukrainienne de YouTube – journaliste – News 24

La publication de captures d’écran d’un cours de formation interne aurait coûté son travail à un entrepreneur polonais

Un tutoriel pour les modérateurs de contenu de YouTube qui a émergé sur les réseaux sociaux mardi montre que la plate-forme appartenant à Google a étiqueté un certain nombre de positions critiques sur le conflit en Ukraine “odieux” ou “extrême” et peut censurer ou démonétiser les créateurs pour ces motifs. Alors que la société mère Alphabet n’a pas confirmé ou nié l’authenticité des captures d’écran, un entrepreneur polonais qui les a partagées aurait été licencié.

Six captures d’écran partagées par le journaliste russe Andrey Guselnikov sur Telegram montrent des codes internes et des exemples de ce que YouTube a étiqueté “nuisible” ou “odieux” contenu dans un cours en ligne mandaté pour les modérateurs de contenu.

D’après les diapositives, le « glorification/promotion de [the] Symbole « Z » associé à l’armée russe » est étiqueté “détester” et “extrême” sous l’ID de politique 864. Donc dit que le conflit “est de dénazifier le gouvernement ukrainien”, c’est ce qu’a déclaré le président russe Vladimir Poutine en février.

Dire que “L’armée ukrainienne attaque son propre peuple” est également considéré comme problématique, allant de “nocif-désinformation-modéré” (ID 862) à “nocif-désinformation-extrême” (ID 863) si les pouvoirs en place décident qu’il s’élève à “promotion ou glorification”.

Il n’y avait aucune précision quant à savoir si l’une ou l’autre norme s’appliquerait aux rapports factuels d’artillerie ukrainienne ciblant des citoyens ukrainiens vivant dans des territoires sous contrôle russe, par exemple.

Une autre phrase mise en évidence dans les politiques 862 et 863 est “Des laboratoires d’armes biologiques financés par les États-Unis en Ukraine.” Vraisemblablement, le mot clé ici est “armes biologiques” depuis l’existence de “installations de recherche biologique” en Ukraine a été reconnu par la sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland lors d’un témoignage au Sénat en mars, et l’armée russe a présenté à plusieurs reprises des preuves que ces laboratoires étaient financés par le gouvernement américain, et le Pentagone en particulier.

L’une des diapositives montre une liste de “hors champ” réclamations, notant qu’il n’y a pas “bloc à grande échelle sur tout le contenu” liés au conflit.















Selon Guselnikov, la source des diapositives divulguées est un ressortissant polonais nommé Kamil Kozera, qui travaillait pour Majorel, un sous-traitant engagé par YouTube pour la modération du contenu. YouTube a en quelque sorte identifié Kozera à partir des captures d’écran et l’a fait virer pour la fuite. RT ne peut pas vérifier de manière indépendante l’authenticité des captures d’écran et a contacté YouTube pour obtenir des commentaires.

La plate-forme d’hébergement vidéo, détenue aux côtés de Google par le géant Alphabet de la Silicon Valley, a franchi une étape sans précédent dans la censure en bloquant globalement RT, Sputnik et toutes les chaînes “associé à des médias financés par l’État russe” début mars, élargissant l’interdiction initiale ordonnée par les autorités de l’UE dans leur juridiction. Ça aussi « en pause » toute publicité et “tous les moyens de monétiser” sur la plateforme – tels que les parrainages et les superchats – en Russie.

S’exprimant lors du Forum économique mondial de Davos en mai, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré que la société continuait d’opérer en Russie afin de pouvoir “diffuser des informations indépendantes” aux Russes, notant que “Ce que nous voyons vraiment dans ce conflit, c’est que l’information joue un rôle clé, que l’information peut être militarisée.”