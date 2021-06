Des diamants géants, enfouis à des kilomètres sous la surface de la Terre, pourraient expliquer les tremblements de terre ultraprofonds, révèle une nouvelle étude

L’étude suit des hypothèses antérieures sur les séismes très profonds et explore si l’eau stockée à des centaines de kilomètres sous la surface de la Terre peut être responsable du phénomène.

Une explication antérieure, bien que partiellement écartée car les scientifiques ne savaient pas pourquoi il y aurait de l’eau à 300 km sous la surface de la Terre, suggérait que le fluide dans le manteau pouvait affaiblir les roches qui l’entouraient et provoquer des tremblements de terre. Certains tremblements de terre dans la zone de transition du manteau sont parmi les plus forts jamais enregistrés.

Une équipe de chercheurs, dont Steven Shirey, géochimiste à la Carnegie Institution for Science, a examiné de plus près pourquoi l’eau pouvait se trouver là-bas. Ils ont examiné comment l’eau pourrait s’infiltrer dans les plaques tectoniques, s’infiltrant dans les dalles de plusieurs manières. Parmi celles-ci, l’eau peut être emprisonnée dans les minéraux qui se sont formés sous forme de roche en fusion, ou que les sédiments humides se sont accumulés lorsque les plaques se sont déplacées sur le fond océanique, ou que l’eau de l’océan s’est infiltrée dans les plaques lorsqu’elles se sont pliées et fracturées.

Les chercheurs ont ensuite découvert qu’une fois que certaines roches des dalles atteignaient des températures supérieures à 580 °C, elles étaient moins capables de retenir l’eau – en théorie, de telles températures seraient atteintes à mesure que la dalle se rapprochait du noyau terrestre. Au fur et à mesure que l’eau quitte la roche, elle perturberait alors les autres roches autour d’elle, déclenchant des tremblements de terre. Selon Shirey et son équipe, l’eau riche en minéraux libérée par les roches alimenterait la formation de diamants.

Les auteurs soutiennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le mécanisme déclenché par le fluide pour les tremblements de terre profonds. Ils ajoutent que leur nouvelle théorie est à bien des égards facile à intégrer dans les théories dominantes existantes sur l’activité super-profonde.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!