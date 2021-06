Des diables de Tasmanie tuent des manchots sur l’île Maria : « catastrophique »

Un effort pour sauver la population du diable de Tasmanie a entraîné la disparition d’une autre espèce.

Il y a environ une décennie, 3 000 petits pingouins appelaient Maria Island, une île à l’est de la Tasmanie, leur maison. Mais lorsque les diables de Tasmanie ont été introduits en 2012, la population de manchots a lentement commencé à diminuer.

Les diables de Tasmanie sont connus pour s’attaquer aux oiseaux et aux poissons.

Une étude récente menée par BirdLife Tasmania a montré que la population de manchots avait disparu de l’île. Les diables de Tasmanie ont été amenés sur l’île pour être isolés de la maladie contagieuse des tumeurs faciales du diable. La maladie a été découverte pour la première fois en 1996 et est connue comme la raison la plus courante du déclin du nombre de diables de Tasmanie.

Maria Island n’a pas de véhicules et de routes publics. Ainsi, il a d’abord été considéré comme un endroit idéal pour les diables. En 2012, seuls 28 diables ont été relâchés sur l’île, qui est passé à 100 en 2016. Bien que la perte de pingouins soit triste, cela n’est pas une surprise pour certains.

« Chaque fois que des humains ont délibérément ou accidentellement introduit des mammifères dans des îles océaniques, il y a toujours eu le même résultat … un impact catastrophique sur une ou plusieurs espèces d’oiseaux », a déclaré Eric Woehler, représentant de BirdLife Tasmania au Guardian.

Des recherches antérieures ont indiqué que les diables pourraient avoir un impact négatif sur les espèces voisines. Les animaux étaient également responsables de l’extermination des puffins à queue courte sur l’île Maria.

« En raison de leur plus grande taille et de leur capacité à creuser, les diables ont eu un impact plus important sur les puffins nicheurs que les chats ou les opossums (qui s’attaquent également aux oiseaux) », selon l’étude.

Woehler a déclaré que les oies du Cap Barren sont allées jusqu’à changer leurs aires de reproduction pour éviter les démons, ont découvert des chercheurs.

« Il est très clair que les diables ont eu un impact écologique catastrophique sur la faune aviaire de l’île Maria », a déclaré Woehler.

Un porte-parole du gouvernement de Tasmanie a déclaré au Guardian que son programme Sauver le diable de Tasmanie évaluait en permanence la population du diable et les activités du programme.

