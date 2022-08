Des détenus philippins manifestent sur le toit de la prison pour de la nourriture et un gardien

MANILLE, Philippines (AP) – Une centaine de détenus d’une prison surpeuplée ont grimpé sur le toit d’un bâtiment pénitentiaire dans le centre des Philippines et ont protesté bruyamment avec des poings levés et des pancartes, disant qu’ils n’étaient pas bien nourris et exigeant le renvoi du gardien de prison , qui a été immédiatement suspendu, ont annoncé jeudi des responsables de la prison.

Les détenus se sont dispersés pacifiquement après la manifestation de mercredi matin et ont été ramenés dans leurs cellules dans l’enceinte de la prison du district provincial de la ville de Pototan, dans la province d’Iloilo, et ils feront l’objet d’une enquête et d’éventuelles mesures disciplinaires, ont indiqué des responsables.

Des images de la rare manifestation de détenus, qui se sont massés sur le toit d’un immeuble face à une porte de prison, où des journalistes se sont ensuite rassemblés, ont été publiées sur Facebook et ont rapidement attiré l’attention dans un pays qui compte certaines des prisons les plus encombrées au monde. L’une de leurs pancartes disait: “Nous avons faim, gardien sortez.”

“Ils ont vraiment attiré l’attention”, a déclaré à l’Associated Press Xavier Solda, porte-parole du Bureau of Jail Management and Penology, ajoutant que les détenus, qui comprenaient des guérilleros communistes présumés et des toxicomanes, se sont échappés des prières du matin et de l’exercice physique sous le soleil et ont utilisé un rebord. grimper sur le toit dans le cadre d’une action de protestation secrètement planifiée.

Une note manuscrite lancée par les détenus accusait les autorités pénitentiaires de leur servir des repas inadéquats et de saisir de la nourriture apportée par des proches pour les forcer à acheter des repas dans un point de restauration de la prison. Des éclats de verre ont été trouvés dans les rations de riz à un moment donné et du poisson pourri a été servi à un autre moment, indique la note. Mais les responsables de la prison ont nié les allégations parues dans les journaux locaux, affirmant que les détenus recevaient trois repas par jour et qu’aucune plainte n’avait été diffusée jusqu’à la manifestation de la prison.

Solda a déclaré qu’un budget standard de 70 pesos (1,25 $) est alloué pour les repas quotidiens de chacun des plus de 1 100 détenus de la prison d’Iloilo, y compris les coûts du gaz de cuisine, et a ajouté que les responsables cherchaient toujours des moyens d’améliorer les conditions dans près de 500 prisons à travers le pays.

“Nous n’écarterons pas leurs préoccupations simplement parce qu’ils sont des PDL”, a déclaré Solda, en utilisant l’acronyme de “personnes privées de liberté” pour désigner les détenus. “Si leur préoccupation est la nourriture, nous allons certainement examiner cela et s’il y a un problème, nous chercherons des solutions.”

Le directeur de prison dont les détenus se sont plaints a été temporairement relevé pour une enquête et remplacé par un officier qui a récemment remporté un prix en tant que l’un des meilleurs administrateurs de prison du pays et qui serait acceptable pour les détenus, a-t-il déclaré.

Certains des détenus s’étaient opposés à leur transfert dans un nouveau bâtiment plus grand de la prison, où la manifestation sur le toit avait eu lieu, depuis un ancien centre de détention encombré, apparemment en raison d’une sécurité plus stricte, a déclaré Solda.

Les prisons aux Philippines sont actuellement surchargées de près de quatre fois leur capacité avec un taux de congestion de 390%, ce qui représente une amélioration par rapport à plus de 600% il y a quelques années, a-t-il déclaré, ajoutant que les responsables poursuivaient un programme de construction de davantage de centres de détention pour faciliter le congestion.

Jim Gomez, Associated Press