Des détenus de la prison de West Lothian organisent des fêtes sauvages avec des milliers de livres d’alcool, de cocaïne et de pilules de contrebande

Les LAGS organisent des fêtes sauvages avec des milliers de livres d’alcool et de drogue passés en contrebande derrière les barreaux.

Des sources affirment que les arnaqueurs ont renversé des cocktails de cocaïne, de downers et même de vodka Grey Goose de premier plan après qu’il ait été introduit dans le pseudo d’Addiewell, West Lothian.

Les escrocs du HMP Addiewell ont organisé des soirées alcoolisées et alimentées par la drogue Crédit : Le Soleil

Les détenus ont introduit en contrebande des milliers de livres d’alcool et de drogues dans le pseudo Crédit : Alamy

Ils disent que les revendeurs ont fouetté les restes – facturant aux toxicomanes désespérés jusqu’à quatre fois le tarif en vigueur à l’extérieur.

Des gangsters en cage ayant des liens avec le clan Lyons seraient à l’origine des coups.

Cela vient après que nous ayons révélé que les prisonniers se régalaient de plats à emporter chinois glissés de l’extérieur.

Une source a déclaré : « D’énormes quantités de drogue sont introduites en contrebande. Nous parlons de dizaines de milliers de livres en quelques semaines.

« Les gars le vivent, organisent des fêtes. Tout ce qu’ils ne prennent pas, ils le vendent pour beaucoup d’argent.

« Ils ont même mis des bouteilles de Grey Goose à l’intérieur et les ont cachés dans des bouteilles d’eau. Les gars sont tellement dépaysés qu’ils rampent le long des paliers.

« C’est l’endroit où il faut être pour passer un moment facile et si vous voulez faire la fête. Les gars derrière l’inventent, c’est comme une rangée de millionnaires. »

Les prisonniers sniffent de la coke et vendent ce qu’ils n’utilisent pas jusqu’à 300 £ le gramme.

Ils ont également pris des comprimés mortels d’étizolam – qui peuvent être mortels lorsqu’ils sont combinés avec de l’alcool ou d’autres médicaments.

Et les inconvénients auraient troqué des houes brassées dans des cellules faites en mélangeant des fruits, de l’eau tiède, du sucre et du pain et en les laissant fermenter contre une vodka haut de gamme à 40 £ la bouteille.

Les initiés disent que des fournitures sont introduites en contrebande par des membres de la famille et jetées dans les prisons par-dessus les murs.

Un schéma consiste à bourrer des béquilles de médicaments.

Les détenus ont simulé des blessures aux jambes pour sécuriser les aides à la marche avant l’arrivée de leurs proches.

Ils les échangent ensuite contre des béquilles de copains remplies de contrebande.

Et un gardien aurait été signalé aux patrons le mois dernier au milieu d’affirmations selon lesquelles ils auraient caché des plats à emporter chinois et des gâteaux à l’intérieur par contre.

Les patrons d’Addiewell disent qu’ils réprimeront toute personne trouvée en train d’introduire de la contrebande dans la prison.

Un porte-parole a déclaré: «La sécurité et la sécurité sont nos principales priorités et notre personnel travaille dur pour empêcher les objets illicites d’entrer dans la prison et pour détecter les objets lorsqu’ils le font.

« C’est un défi auquel toutes les prisons sont confrontées, y compris le HMP Addiewell, mais qui sera toujours une priorité clé. Notre personnel déploie une gamme de tactiques pour empêcher l’introduction d’objets illicites dans la prison et a mis en place des procédures de recherche robustes.

« C’est une infraction grave de faire entrer en contrebande des objets illicites dans une prison et nous dirions toujours que si quelqu’un a connaissance d’une activité spécifique, nous l’encouragerions à nous contacter directement, ou à nous contacter directement, ou à la police écossaise, et nous aider à prendre des mesures contre les comportements criminels. »

Nous avons raconté comment le condamné Craig Sutton a été condamné à cinq ans de prison en novembre après avoir admis avoir dirigé une opération de vente de drogue fournissant de l’héroïne et de l’ecstasy à Addiewell, Édimbourg et Perth entre 2015 et 2017.

Une gardienne a quitté son emploi à Addiewell plus tôt ce mois-ci après avoir été filmée en train d’embrasser un prisonnier dans sa cellule.

La vis, qui a dans la vingtaine, a démissionné après avoir été filmée sur des images de caméra cachée divulguées.

