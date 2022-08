Des détenus de Hong Kong donnent une nouvelle tournure aux panneaux de signalisation avec des caractères chinois

Fabriqués à la main en prison, les caractères chinois des anciens panneaux routiers de Hong Kong ont un style distinct qu’un groupe de passionnés a minutieusement documenté et transformé en une nouvelle police numérique – “Prison Gothic”. Leur chef, Gary Yau, raconte qu’il s’est intéressé à eux quand il était petit, apprenant même à écrire certains caractères en les copiant à partir de panneaux de signalisation. Alors que les panneaux avec du texte généré par ordinateur commençaient à remplacer les anciens, Yau a lancé une quête personnelle en 2016 pour enregistrer les caractères faits à la main, les imperfections et tout. “Je veux préserver cette culture visuelle locale”, a déclaré à l’AFP Yau, aujourd’hui âgé de 24 ans.

“La recherche et la collecte ont été comme une course contre les autorités car nous ne savons pas quand elles retireront une vieille enseigne.”

Avant l’introduction de la conception et de la production numériques, les caractères et les symboles des panneaux de signalisation de Hong Kong étaient dessinés à la main, découpés et assemblés par les détenus des prisons de la ville.

Sans la précision des ordinateurs et de la découpe mécanique, ces panneaux n’étaient pas uniformes, avec des caractères et une épaisseur de trait variables.

Parcourir les rues

Au cours des six dernières années, Yau et son équipe de six – la Road Research Society – ont parcouru les rues de Hong Kong pour trouver 500 de ces panneaux plus anciens, produits par des prisonniers entre les années 1970 et les années 1990.

Les 600 caractères chinois qu’ils ont collectés à partir de ces signes sont devenus la base à partir de laquelle ils ont développé une police de caractères numérique d’environ 8 000 caractères couramment utilisés.

Ce mois-ci, la Road Research Society – que Yau a fondée au cours de sa première année à l’université – a lancé une initiative de financement participatif pour obtenir 700 000 HK $ (89 192 $ US) pour la dernière étape du projet.

La version moyenne de la police sera publiée en novembre de cette année.

L’ironie selon laquelle les panneaux de signalisation pour les voyageurs sont fabriqués par des personnes en prison n’échappe pas à Yau, qui s’est dit impressionné par leur compétence.

L’époque du dessin à la main est révolue, mais les panneaux de signalisation sont toujours fabriqués dans les prisons – les détenus en ont produit environ 4 000 en 2021.

L’année dernière, les détenus ont généré 493 millions de dollars de Hong Kong en valeur commerciale grâce à des services et des produits tels que des panneaux de signalisation.

Pour ce travail, les prisonniers peuvent être payés aussi peu que moins de 1 $ HK (0,13 $ US) de l’heure, bien moins que le salaire minimum légal de 37,5 $ HK de l’heure.

Police d’identité

David Tsang, un ingénieur de diffusion aux États-Unis, a été l’un des premiers à laisser un commentaire de soutien sur la page de financement participatif de Yau.

“C’est comme porter une vieille âme… qui me rappelle l’ancien Hong Kong”, a déclaré Tsang à l’AFP.

“Je veux préserver une partie de la culture et de la personnalité de Hong Kong en tant que Hongkongais à l’étranger.”

Le lien entre une police et une identité n’est pas propre à « Prison Gothic ».

Au moins une demi-douzaine de polices inspirées de Hong Kong ont été inventées ou remaniées depuis 2016, une période où deux grands mouvements pro-démocratie ont suscité l’intérêt pour le localisme – promouvant le concept de l’identité unique de la ville.

Hong Kong, comme Taïwan, utilise des caractères chinois traditionnels, par opposition aux caractères simplifiés utilisés en Chine continentale.

Certaines des conceptions de Hong Kong empruntent des styles de calligraphie qui étaient autrefois largement visibles sur les enseignes de magasins et sur des tablettes en bois ou en pierre sur les portes traditionnelles des villages.

Et au moins deux – le «Kick Ass Type» et la «Rebirth Font» – ont été inspirés respectivement par le mouvement des parapluies de 2014 et les énormes manifestations pro-démocratie parfois violentes de 2019.

“Prison Gothic” lui-même a pris une résonance différente ces dernières années, alors que Pékin a imposé une répression politique à Hong Kong qui a vu des milliers de personnes arrêtées pour avoir participé aux manifestations il y a trois ans.

“Répondre aux mouvements sociaux et aux changements est une grande incitation pour le développement des polices”, a déclaré Brian Kwok, professeur associé à l’école de design de l’Université polytechnique de Hong Kong.

“Dans le passé, les symboles de la culture locale de Hong Kong pouvaient être les tartes aux œufs, le thé au lait et le Rocher du Lion”, a déclaré Kwok à l’AFP.

“Maintenant, les polices sont devenues un moyen pour les jeunes d’explorer leur identité hongkongaise.”

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici