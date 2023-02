Des détenus américains pourraient bientôt échanger leurs organes contre la liberté

Un projet de loi proposé en Nouvelle-Angleterre verrait les prisonniers échanger leurs organes contre une réduction de peine

Les législatures des États des États-Unis surveillent attentivement le sort d’un projet de loi du Massachusetts permettant aux prisonniers de bénéficier d’une réduction d’un an de leur peine de prison en faisant don de leurs organes.

Selon des informations, le projet de loi HD.3822, appelé le “Loi établissant le programme de don de moelle osseuse et d’organes des personnes incarcérées du Massachusetts,” permettrait aux détenus participants de recevoir un minimum de 60 jours et jusqu’à un an de réduction de leur peine. Il serait mis en place lors d’une audience spéciale de libération conditionnelle basée de la même manière sur des peines commuées pour “bonne conduite.”

Cependant, cela encouragerait également les dons répétés, et comme les personnes incarcérées aux États-Unis sont de manière disproportionnée des minorités et des personnes à faible revenu, cela présente des similitudes avec le programme de dons de sang et de plasma du pays. Ce système s’attaque aux personnes à faible revenu et aux étudiants, les encourageant à donner systématiquement leur sang dans des centres de collecte à but lucratif, le vendant ainsi dans une sorte de version vampirique du capitalisme.

Dans un article de 2019 intitulé “Récolter le sang des pauvres d’Amérique : la dernière étape du capitalisme”, Alan MacLeod a observé que “environ 130 millions d’Américains admettent une incapacité à payer les besoins de base comme la nourriture, le logement ou les soins de santé, l’achat et la vente de sang est l’une des rares industries en plein essor que l’Amérique a laissées.

« Le nombre de centres de collecte aux États-Unis a plus que doublé depuis 2005 et le sang représente désormais bien plus de 2 % du total des exportations américaines en valeur. Pour mettre cela en perspective, le sang des Américains vaut désormais plus que tous les produits de maïs ou de soja exportés qui couvrent de vastes régions du cœur du pays », il a dit.

Selon MacLeod, « Les États-Unis fournissent 70 % du plasma mondial, principalement parce que la plupart des autres pays ont interdit cette pratique pour des raisons éthiques et médicales. Les exportations ont augmenté de plus de 13 %, pour atteindre 28,6 milliards de dollars, entre 2016 et 2017, et le marché du plasma devrait « croître de manière radieuse », selon un rapport de l’industrie. La majorité va aux pays européens riches. L’Allemagne, par exemple, achète 15 % de toutes les exportations américaines de sang. La Chine et le Japon sont également des clients clés.

Mais les personnes à faible revenu qui donnent du sang pour de l’argent sont un scénario très différent des prisonniers qui donnent littéralement leurs organes pour la liberté. La différence la plus importante est que les dons d’organes proposés par les détenus seraient le résultat d’une sanction pénale.

La Constitution américaine interdit “punition cruelle et inusitée» des condamnés, et on pourrait dire que cela rend le projet de loi inconstitutionnel. Mais la façon dont il est encadré signifie que le contrat organe contre liberté n’est pas techniquement une punition – mais simplement un système volontaire qui peut réduire la peine réelle d’un condamné. Elle n’est pas non plus nécessairement cruelle, puisqu’une personne peut vivre une vie quotidienne normale sans rein, ni inhabituelle, car des personnes en bonne santé donnent tout le temps des organes.

Les États-Unis ont l’esclavage comme forme de punition codifiée dans leur constitution, via le 13e amendement. C’est aussi un pays où la peine de mort est légale au niveau fédéral, mais principalement appliquée par les États dans les crimes capitaux, comme le meurtre. Les prisons américaines appliquent également régulièrement l’isolement cellulaire de longue durée, reconnu par l’ONU comme une forme de torture. Le seuil pour prouver “punition cruelle et inusitée” est donc exceptionnellement élevé.

L’un des principaux arguments avancés par les partisans du projet de loi est que les prisonniers n’ont aucun moyen, pour l’instant, de donner leurs organes, même s’ils le souhaitent. C’est un cas assez solide. Après tout, ne devraient-ils pas pouvoir exercer ce droit si tout le monde l’a ? Et quel est l’argument contre eux pour perdre ce droit – surtout si cela aide tout le monde, y compris la liste d’attente des donneurs bloquée du Massachusetts ?

Malheureusement, le problème facilement prévisible est qu’il incite les gens à abandonner littéralement des organes, des parties de leur corps, pour leur liberté. C’est intrinsèquement immoral. Les personnes enfermées dans les prisons américaines appartiennent de manière disproportionnée à des groupes minoritaires, soumises à des conditions épouvantables, avec peu d’accès à l’aide économique ou à la réhabilitation.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ont le taux de récidive le plus élevé au monde, avec 76 % des prisonniers libérés qui sont de nouveau arrêtés dans les cinq ans et un incroyable 44 % qui retournent en prison en un an seulement. Tout le système est mis en place pour l’échec et pour que les gens retournent en prison, les poussant ainsi à donner leurs organes mais sans aucune compensation financière, seulement une réduction de peine.

C’est une autre étape dans la descente de l’Amérique vers, comme l’a décrit MacLeod, une histoire d’horreur de capitalisme tardif que l’on pourrait qualifier de vampirique et où les riches se nourrissent du sang des pauvres.