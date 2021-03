Des détectives victoriens recherchent un mystère dans l’affaire du campeur de Carol Clay et Russell Hill

Un ute non identifié pourrait aider à résoudre la mystérieuse disparition de deux campeurs âgés qui ont disparu dans la brousse accidentée sans laisser de trace.

Russell Hill, 74 ans, et Carol Clay, 73 ans, sont allées camper en secret au cours d’une aventure sinistre qui a duré des décennies le 19 mars dans la brousse accidentée de la vallée de Wonnangatta, dans la région de East Gippsland à Victoria.

Vendredi, des détectives de la brigade des personnes disparues de la police de Victoria ont lancé un appel public extraordinaire dans l’espoir de trouver un double taxi blanc qui a été repéré dans la région à peu près au moment où les campeurs ont disparu.

Des détectives victoriens ont publié une nouvelle carte d’une zone où un mystérieux ute blanc a été repéré le jour où les campeurs ont disparu

Russell Hill (photo, à gauche) était amical avec Carol Clay (à droite) pendant des décennies avant d’annoncer une liaison

Le 21 mars, le Toyota Landcruiser blanc de M. Hill a été retrouvé avec des dégâts d’incendie mineurs dans leur camping incendié près de Dry River Creek Track dans la vallée.

Le véhicule est resté un mystère malgré près de 12 mois de contrôles méticuleux par l’équipe.

L’inspecteur-détective Andrew Stamper a déclaré que la police avait pu identifier tous les véhicules vus dans la zone près du camping du couple condamné le 20 mars de l’année dernière, à l’exception du white ute.

« Cela peut sembler une très petite possibilité que les membres de la communauté blanche aient des informations sur la disparition de Russell et Carol, mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser aucune pierre non retournée », a-t-il déclaré vendredi.

« Nous ne pouvons laisser aucun » et si « quand il s’agit d’une enquête comme celle-ci. »

M. Hill a quitté son domicile Drouin dans sa Toyota Landcruiser blanche un jour plus tôt et a récupéré Mme Hill chez elle à Pakenham.

Il a été entendu pour la dernière fois le 20 mars via la radio HF, déclarant qu’il se trouvait dans la vallée de Wonnangatta dans les Alpes victoriennes.

Mme Hill avait dit à des amis qu’elle partait et qu’elle devait rentrer chez elle le 28 ou 29 mars.

La marque et le modèle exacts du ute restent inconnus.

L’inspecteur Stamper a déclaré que s’il acceptait que le véhicule mystérieux ne soit pas particulièrement rare, il espérait que quiconque connaît quelqu’un qui possède une cabine double blanche et se trouvait dans la région de Wonnangatta à ce moment-là se manifesterait.

Le drone de 2000 $ de M. Hill manquait la scène brûlée, ainsi que les téléphones, les clés de voiture et les cartes bancaires

Russell Hill et Carol Clay ont été entendus pour la dernière fois le 20 mars, la femme de M. Hill ignorant qu’il voyageait avec une autre femme.

«Des personnes d’un certain nombre d’États se sont manifestées pour fournir leurs détails et nous dire qu’elles se trouvaient dans la région à cette époque, ce qui est très apprécié et incroyablement utile», a-t-il déclaré.

« J’ai toujours été clair qu’il ne s’agissait pas d’attraper des gens qui n’auraient pas dû être là pour une raison quelconque – nous devons juste rendre compte de vous. »

L’inspecteur Stamper a souligné que rien ne liait le véhicule à la disparition du couple.

« Alors, s’il vous plaît, ne vous inquiétez pas de votre aide », a-t-il déclaré.

«Le chagrin auquel ces familles ont dû faire face au cours de l’année écoulée, associé à d’immenses spéculations publiques, est extrêmement difficile à comprendre.

« Nous n’abandonnerons pas la possibilité de donner à ces familles les réponses dont elles ont besoin – mais nous ne pouvons pas le faire sans l’aide du public. »

Une nouvelle image du Toyota Landcruiser blanc de M. Hill. Il a été retrouvé avec des dommages mineurs causés par un incendie dans leur camping incendié près de Dry River Creek Track dans la vallée le 21 mars.

M. Ashlin avait campé avec M. Hill (photo) à plusieurs reprises et a décrit son ami comme « prudent »

Le couple était dans une relation secrète et n’a dit à personne où ils allaient. Mme Clay (photo) vient de dire à des amis qu’elle serait partie pendant quelques jours

Les enquêteurs ont appris que M. Hill avait pris son drone DJI Mavic avant d’aller camper et que le drone n’a pas encore été récupéré.

Les campeurs ont trouvé le véhicule de M. Hill avec des signes de dommages mineurs causés par le feu dans leur camping, qui a été complètement détruit par un incendie, près de Dry River Creek Track dans la vallée de Wonnangatta le 21 mars.

Les détectives ont également établi que M. Hill avait campé seul avec son Landcruiser dans la région de King Billy et Bluff Track entre le 11 et le 13 mars.

Des informations ont été reçues plus tard sur l’observation d’une personne âgée ou d’un couple dans le ruisseau Black Snake, la traversée de la rivière Eaglevale et la région d’Ollies Jump les 22 et 23 mars, mais les détectives n’ont jamais été en mesure d’établir s’il s’agissait des campeurs disparus.

Les détectives ont appelé toute personne qui se trouvait dans cette zone ou tout couple plus âgé qui pourrait être ces personnes, à se manifester également.

La police a demandé à quiconque regarde le couple de contacter immédiatement le triple zéro.

Toute personne ayant d’autres informations concernant leur disparition ou pouvant fournir des informations sur la double cabine blanche est priée de contacter Crime Stoppers au 1800 333 000 ou de se connecter sur www.crimestoppersvic.com.au