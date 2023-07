Des détectives canadiens des homicides identifient les restes d’une fillette de 4 ans retrouvée dans une benne à ordures à Toronto l’année dernière

La police canadienne a identifié jeudi une jeune fille dont les restes ont été retrouvés dans une benne à ordures de chantier à Toronto il y a plus d’un an.

Hank Idsinga, commandant de l’unité des homicides et des personnes disparues de Toronto, l’a identifiée comme étant Neveah Tucker, âgée de quatre ans.

La police a déclaré qu’il n’y avait eu aucune arrestation ni inculpation dans cette affaire et qu’elle continuait d’enquêter. La cause du décès n’a pas encore été déterminée.

« Elle aurait eu près de 5 ans lorsque son corps a été retrouvé dans la benne à ordures », a déclaré Idsinga.

Les enquêteurs pensent que Neveah, née en mai 2017, est décédée en 2021. Ses restes ont été retrouvés dans la benne à ordures en mai 2022.

Idsinga a déclaré que la police avait pu procéder à l’identification en partie grâce à un tuyau d’un membre de la communauté et au travail d’enquêteurs médico-légaux.

Selon la police, la mère de la jeune fille, qui vit à Toronto, a été informée plus tôt jeudi de l’identification.

L’année dernière, la police de Toronto a publié deux croquis de la jeune fille, réalisés par un artiste de la Police provinciale de l’Ontario qui travaille avec le bureau du coroner.

Le corps de la jeune fille a été retrouvé enveloppé dans une couverture pour bébé à motif papillon à l’intérieur d’un sac en plastique, lui-même enveloppé dans une couverture bordeaux et rouge, ont indiqué les enquêteurs.

La découverte l’an dernier a choqué le quartier – l’un des plus riches du pays – et a envoyé des enquêteurs à la recherche de la fille disparue partout au Canada et dans le monde.