Des détails tragiques sur les derniers moments de Jane Birkin sont révélés lorsqu’il apparaît qu’elle passait une nuit seule pour la première fois en deux ans lorsqu’elle est décédée alors qu’elle tentait de retrouver son indépendance pendant la bataille contre le cancer

La chanteuse et actrice Jane Birkin est décédée lors de sa première nuit seule pendant près de deux ans alors qu’elle tentait de retrouver son indépendance tout en luttant contre le cancer, a-t-on appris aujourd’hui.

La femme de 76 ans, née à Londres, a fait face à « une bataille acharnée » contre la maladie dans sa France d’adoption, mais souhaitait reprendre une vie normale plutôt que d’être entourée de soignants toute la journée.

Son corps a été retrouvé dimanche par l’un d’entre eux au domicile parisien de Mme Birkin, après qu’elle eut exprimé le souhait de passer la nuit de samedi toute seule.

Mme Birkin avait également déclaré qu’elle souhaitait recommencer à se produire et attendait avec impatience sa prochaine apparition à la salle de concert Olympia de la capitale française.

Les révélations sont venues alors qu’il est apparu que des cambrioleurs avaient tenté de pénétrer par effraction dans la maison de Birkin aux premières heures de mercredi matin.

Une source policière parisienne a déclaré BFM TV ils ont été appelés à l’adresse par un ami de la star qui séjournait chez elle et avait entendu des voix devant la porte d’entrée.

Les agents dépêchés sur les lieux ont constaté des dommages au cadre de la porte d’entrée, probablement causés par une tentative d’effraction.

Le corps de Jane Birkin (photographié en décembre de l’année dernière) a été retrouvé dimanche par l’un de ses soignants à son domicile parisien, après qu’elle eut exprimé son souhait de passer le samedi soir seule.

Jane Birkin (photographiée en 1960) a fait face à « une bataille féroce » contre le cancer mais voulait reprendre une vie normale plutôt que d’être entourée de soignants toute la journée

Une déclaration publiée par sa famille mercredi disait: «Jane Birkin est décédée après 16 ans d’une bataille acharnée contre la maladie.

«Depuis son accident vasculaire cérébral en septembre 2021, sa famille et ses merveilleux soignants étaient à ses côtés jour et nuit.

«Depuis quelques jours, elle avait recommencé à marcher et était motivée par le report de sa performance à Olympia.

‘La première soirée seule s’est avérée être sa dernière. Elle l’avait décidé.

La déclaration, qui a confirmé le décès de « causes naturelles », a été publiée par le manager de Mme Birkin, Olivier Gluzman, au nom de ses filles, Charlotte Gainsbourg, 51 ans, et Lou Doillon, 40 ans.

Mme Birkin avait décrit sa leucémie – dont elle avait été diagnostiquée en 1998 – comme un «cancer peu douloureux», mais en mai, elle a annulé une série de concerts lorsque la situation s’est aggravée.

Elle disait à l’époque : ‘J’ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour pouvoir à nouveau sur scène et avec vous’.

Mme Birkin était surtout connue comme l’ancienne amante du chanteur français Serge Gainsbourg, qu’elle a rencontré pour la première fois en 1969 alors qu’elle jouait dans la comédie romantique satirique française Slogan.

Jane Birkin (photographiée en 1968) était l’une des sensations les plus connues des années 60 au Royaume-Uni, connue pour ses aventures romantiques, son look saisissant et son sens de la mode.

Mme Birkin avait décrit sa leucémie – dont elle avait été diagnostiquée en 1998 – comme un « cancer peu douloureux ». Elle est photographiée en 1969

Des croque-morts ont emporté dimanche le corps de Jane Birkin alors que la capitale française pleure sa mort

D’autres fans ont choisi de laisser une photo pour rendre hommage à l’actrice emblématique

Mme Birkin avait 21 ans à l’époque et avait déménagé en France avec sa petite fille, Kate Barry, après un bref mariage avec le compositeur de James Bond, John Barry.

La chanson sexuellement explicite de Mme Birkin et Gainsbourg, « Je t’aime… moi non plus » (Je t’aime, ni moi) a été un succès mondial, atteignant le numéro un des charts britanniques.

Et ce malgré son interdiction d’un certain nombre de stations, car elle était considérée comme trop risquée.

Après l’annonce de sa mort à Sunda, les fans ont laissé des hommages floraux devant la maison de la star de cinéma culte dans la capitale française, avant que des pompes funèbres ne soient photographiées emportant son corps.

Dimanche, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Mme Birkin en publiant sur Twitter: « Parce qu’elle incarnait la liberté, parce qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française ».

‘Une artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient fougueux.

« Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront plus. »

Jane Birkin est photographiée avec sa fille Charlotte Gainsbourg en février de cette année aux Cesar Film Awards à Paris

Jane Birkin photographiée à l’Institut Franco-Japonais de Tokyo en mars 2013

Jane Birkin est photographiée en 1996. La femme de 76 ans, née à Londres, a été impliquée dans « une bataille féroce » contre la maladie dans sa France d’adoption.

Rima Abdul Malak, ministre française de la Culture, a également rendu hommage en tweetant « le plus français des Britanniques est parti ».

Elle poursuit : « Jane B était la malice, l’élégance impertinente, l’emblème indémodable de toute une époque, une voix murmurante qui reste notre idole.

« Une femme de cœur, engagée, dont la disparition nous laisse seuls à Babylone », en référence à l’une des chansons de Birkin.

La maire de Paris Anne Hidalgo et l’ambassadrice britannique en France Menna Rawlings ont décrit Birkin respectivement comme « le plus parisien des anglais » et « le plus français des artistes britanniques ».