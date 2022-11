Des détails terrifiants sur l’évasion d’une adolescente de la maison où elle a été enfermée dans une pièce pendant un an avec des seaux pleins d’urine et de caca

Une vidéo CHOQUANTE montre une adolescente utilisant une échelle pour remonter dans une chambre où elle aurait été retenue captive pendant un an alors qu’elle était forcée d’utiliser un seau comme toilette.

La vidéo a été capturée à l’extérieur d’une maison, où trois adultes sont accusés d’avoir retenu la jeune fille de 18 ans avec peu de nourriture avant son évasion dramatique.

Une jeune fille de 18 ans a été enfermée dans une chambre pendant un an avec peu de nourriture et seulement un seau à utiliser comme toilettes, selon la police Crédit : BNC

La jeune fille a été vue en train d’utiliser une échelle pour remonter dans la fenêtre de sa chambre après être descendue avec des draps 1 crédit

La mère de la victime, Addy Gonzales (photo), a été identifiée comme l’un des trois adultes responsables de la détention de l’adolescent Crédit : Département de police de North Las Vegas

Maria Pasarin, que la police a identifiée comme la grand-mère de la victime, est également accusée d’avoir participé à l’épreuve d’horreur Crédit : Département de police de North Las Vegas

Daniel Omezcua fait également face à des accusations, bien que sa relation avec la victime n’ait pas été déterminée Crédit : Département de police de North Las Vegas

La police a été appelée au domicile de North Las Vegas, Nevada le 4 novembre après avoir reçu un rapport selon lequel un adolescent “essayait d’utiliser une échelle” pour remonter dans la chambre, selon KTLA.

L’adolescent aurait grimpé de la chambre à l’aide de draps pour se rendre dans la cour d’un voisin pour demander de la nourriture et de l’eau, a indiqué la police.

La jeune fille a dit à sa voisine qu’elle s’était échappée en attachant des vêtements ensemble et en grimpant par la fenêtre, située au deuxième étage.

L’adolescente a déclaré à la police qu’elle “était enfermée dans la pièce” et a déclaré qu’elle “n’avait pas de bouton, mais seulement une serrure à pêne dormant qui nécessitait une clé pour déverrouiller les deux côtés, ce qu’elle n’avait pas”, selon 8News À présent.

Elle a également déclaré à la police qu’elle n’avait reçu de la nourriture que lorsque sa mère est rentrée du travail.

La mère, identifiée par la police comme Addy Gonzales, n’a d’abord pas laissé entrer la police dans la maison lorsqu’elle s’est précipitée à la résidence.

Elle a dit qu’elle vérifierait l’adolescente elle-même, ont déclaré les flics.

Lorsque la police est entrée dans la chambre, elle n’a trouvé « qu’un sommier et un cadre de lit ».

Ils ont également découvert un seau qui était “à moitié plein de ce qui semblait être de l’urine et des matières fécales”.

Les trois adultes faisant face à des accusations en lien avec les abus présumés ont été identifiés comme étant Gonzales ; Maria Pasarin, la grand-mère de l’adolescente ; et Daniel Omezcua, ont dit les flics.

Chacun devait faire face à des accusations de maltraitance d’enfants et de séquestration.

La police a déclaré avoir trouvé un frère de 13 ans de l’adolescent à la maison qui était indemne.

COMPTE DU VOISIN

La vidéo montre l’adolescent utilisant une échelle pour retourner dans la chambre.

Une voisine, identifiée comme Maria, a parlé à 8News Now de l’épreuve.

“La fille est sortie et a sauté dans notre jardin pour chercher de l’eau”, a déclaré Maria au point de vente.

“Quand nous l’avons vue, elle a dit qu’elle était descendue avec des draps mais qu’elle remontait.”

Un autre voisin a déclaré que l’adolescente avait été vue en train de boire de l’eau d’un tuyau avant de remonter par-dessus un mur de béton et de grimper jusqu’à la fenêtre de sa chambre.

“Ce jour-là, les agents ont emmené l’adolescente de la maison … Je me souviens qu’elle leur avait dit qu’elle avait très soif alors qu’elle était placée à l’intérieur de l’unité de patrouille”, a déclaré Maria.

« Dans l’ensemble, c’est très déchirant.

“Je lui ai dit d’appeler la police et elle a refusé, disant que personne ne la croirait.”

APPELS PRÉCÉDENTS À LA MAISON

Il y avait huit rapports précédents pour cette famille, a indiqué la police.

Le Département des services de protection de l’enfance a conclu que les huit rapports étaient “non fondés”.

“Il y a eu des allégations d’abus et de négligence, mais lors de l’enquête du CPS, il n’y avait pas suffisamment de coopération ou de preuves pour poursuivre”, indique le rapport, obtenu par 8News Now.

Un porte-parole du comté de Clark a qualifié la situation de “tragique” dans une déclaration à 8News Now.

“Il s’agit d’un événement tragique et bien que le comté de Clark ne puisse pas commenter les détails en raison de la confidentialité et des enquêtes en cours, nous veillons à ce que, à l’avenir, tout le soutien nécessaire soit disponible et sera fourni.”

Gonzales, Omezcua et Pasarin ont été incarcérés au centre correctionnel communautaire de North Las Vegas et ont depuis été libérés.