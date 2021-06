Des détails macabres émergent dans le «meurtre de Paul Murdaugh et de sa mère» – alors que le passé de son fils se heurte à la loi

Des détails GRISLY sont apparus sur le double homicide de Paul Murdaugh et de sa mère Maggie la semaine dernière, alors que les démêlés passés du jeune homme de 22 ans avec la loi sont révélés.

Au moment de son décès, Paul attendait une date d’audience pour trois chefs d’accusation de navigation avec facultés affaiblies pour un accident de 2019 qui a entraîné la mort de Mallory Beach, 19 ans.

Paul Murdaugh a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice Crédit : Bureau du procureur général de SC

Le corps de Maggie Murdaugh a été retrouvé à quelques mètres de celui de son fils

Il avait plaidé non coupable des allégations selon lesquelles il aurait écrasé le bateau de 17 pieds de son père sur un pont « à plein régime » après une dispute ivre avec des amis à bord.

Les six passagers ont tous été jetés du bateau et le corps de Beach n’a été retrouvé que sept jours plus tard.

Paul a été libéré sous caution de 50 000 $ après son plaidoyer de non-culpabilité en mai 2019.

Pourtant, deux mois plus tard, le juge a supprimé la seule condition posée à sa caution – qu’il ne puisse pas voyager en dehors du 14e circuit judiciaire, rapportent l’Island Packet et la Beaufort Gazette.

Mallory Beach est décédée dans un accident de bateau en 2019 Crédit : Document à distribuer

Paul et Maggie Murdaugh ont été retrouvés assassinés au pavillon de chasse familial Crédit : AP

Il n’était pas non plus interdit de boire de l’alcool ou de conduire un bateau.

Paul a eu un autre démêlé avec la loi sur l’eau moins de trois mois avant sa mort, selon l’Island Packet et la Beaufort Gazette.

Le 11 mars, il aurait reçu une contravention pour navigation de plaisance avec un extincteur expiré et une amende de 105 $.

Le bateau impliqué dans cet incident, un bateau Scout de 2008, n’était pas le même que le navire impliqué dans l’accident mortel de 2019, qui était un Sea Hunt de 2006.

Les deux appartenaient au père de Paul, Alex.

Il n’y a aucune preuve que la consommation d’alcool a été impliquée.

Il a également reçu une contravention en mai 2020 pour avoir dépassé la limite de vitesse à plus de 15 mph.

De plus amples informations sur le billet ne sont pas encore disponibles.

La famille Murdaugh (Maggie et Paul sur la photo au centre) est très influente Crédit : Facebook Maggie Murdaugh

Paul Murdaugh aurait eu un alter ego ivre Crédit : Facebook Maggie Murdaugh

Le juge n’a pas appliqué les restrictions à Paul lorsqu’il a obtenu une caution alors qu’il avait déjà reçu une citation en 2017 pour possession d’alcool par un mineur.

Deux amis sur le bateau avec Paul la nuit de l’accident auraient également été inculpés dans cet incident, a rapporté The Island Packet.

Le père de Paul était son avocat pendant l’affaire.

Les accusations ont été rejetées après que Paul ait terminé un programme de détournement d’alcool.

Il a été précédemment rapporté que Paul aurait eu un alter ego ivre appelé « Timmy ».

Un ami aurait déclaré que le jeune homme de 22 ans se comportait différemment lorsqu’il était ivre, et des amis ont donc décidé de lui donner un nom différent, selon des documents judiciaires.

Le bureau du shérif du comté de Colleton a confirmé mardi qu’Alex Murdaugh, le mari de Maggie et le père de Paul, avait appelé le 911 au sujet de la mort par balle de la mère et du fils de Caroline du Sud.

Maggie et Paul (au centre avec Buster, à gauche, et Alex, à droite) seraient morts de blessures par balle Crédit : Facebook Maggie Murdaugh

Beach, 19 ans, est décédé après que Paul Murdaugh se serait écrasé le bateau de son père sur un pont Crédit : Document à distribuer

Les députés sont arrivés au pavillon de chasse de la famille juridique de premier plan juste avant 22h30 le 7 juin avant d’appeler la Division de l’application de la loi de l’État (SLED) pour obtenir de l’aide.

Les corps auraient été retrouvés allongés à quelques mètres l’un de l’autre près des chenils avec de multiples blessures par balle.

On pense que deux armes à feu différentes ont été utilisées pour tuer la mère et le fils.

Paul a été blessé au haut du corps et à la tête par ce qui semblait être un fusil de chasse, tandis qu’un fusil d’assaut aurait été utilisé pour tuer Maggie, 52 ans.

SLED mène l’enquête après que le bureau du shérif a constaté un « conflit d’intérêts » en raison du travail d’Alex Murdaugh en tant que procureur.

Il a déclaré qu’il n’était pas au pavillon au moment de la fusillade.

La division a publié peu d’informations sur les décès sans motif ni suspect identifié.

Alex Murdaugh (deuxième à gauche) aurait trouvé les corps Crédit : Facebook Maggie Murdaugh

« SLED s’est engagé à mener une enquête criminelle professionnelle et approfondie pour mettre en cause la mort de Paul et Maggie », a-t-il déclaré mardi dans un communiqué.

« Cependant, nous ne pouvons et ne ferons rien qui pourrait compromettre l’intégrité de cette enquête ou qui violerait la procédure régulière accordée à tous dans notre système constitutionnel de justice. »

La famille de Beach avait également déposé une plainte pour mort injustifiée contre Paul Murdaugh pour la mort de l’adolescent dans l’accident de bateau.

Quelques jours avant le meurtre de Paul, une longue séance de médiation ordonnée par le tribunal n’a pas permis de résoudre le procès civil intenté par la famille de Beach, rapporte le Charlotte Observer.

Les charges retenues contre Paul seront désormais abandonnées, mais la poursuite civile pourrait toujours se poursuivre.

Les autorités enquêtent sur la possibilité que Paul ait été la cible principale de l’attaque.

Il n’a pas été indiqué si les flics pensent que les meurtres sont liés à la mort de Beach.

Sa famille a appelé toute personne ayant des informations sur le meurtre à se manifester.

Trois jours après leur mort, le grand-père de Paul, Randolph Murdaugh III, est décédé des suites d’une maladie et a été enterré dimanche.

La famille Murdaugh est très influente dans leur communauté de Caroline du Sud et était considérée comme une puissance juridique.

Trois générations de la famille ont servi en tant que 14e avocat de circuit dans le sud de l’État, rapporte InsideEdition.