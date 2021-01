Une femme « frêle » de 60 ans reste dans un état critique après avoir été prétendument frappée par son fils devant des collègues de travail horrifiés qui se sont armés de vadrouilles et d’une raclette.

Luke Henry, 26 ans, aurait donné des coups de poing et de pied à sa mère Adelle Henry, avant de lui claquer la tête sur du béton, dans un atelier de Mt Druitt Disability, dans la banlieue ouest de Sydney, mercredi après-midi.

Henry, qui a été accusé d’infractions liées à la violence domestique à la suite de l’attaque présumée, a déclaré à un tribunal qu’il avait été libéré d’un établissement de santé mentale quelques heures plus tôt.

Le jeune homme de 26 ans, qui n’a pas encore plaidé, a comparu jeudi devant le tribunal local de M. Druitt, où sa demande de libération sous caution pour être libéré dans un établissement de santé mentale a été rejetée.

Henry a choisi de se représenter après avoir refusé un avocat de l’aide juridique.

Adelle Henry a été traitée pour des blessures à la tête par des ambulanciers paramédicaux mercredi après-midi avant d’être emmenée à l’hôpital de Westmead, où elle reste dans un état critique.

« Je veux juste faire ma peine de prison », a-t-il déclaré via un lien audio-visuel depuis sa détention, selon The Australian.

«Honnêtement, je m’en fiche si vous me donnez la vie.

Henry a affirmé qu’il était suicidaire et qu’il entendait des voix après son arrestation et a demandé une caution pour recevoir un traitement dans un établissement de santé mentale.

«Je pensais qu’elle était un démon diabolique… Je me suis éloigné de la situation après avoir réalisé ce que j’avais fait», dit Henry.

Mais le magistrat James Gibson a remis en question les allégations et a plutôt ordonné à Henry d’être examiné par un professionnel de la santé mentale alors qu’il était enfermé en prison.

Le magistrat Gibson a également noté les antécédents d’infraction violente d’Henry et un dossier solide présenté par la police.

Henry aurait agressé sa mère mercredi après-midi sur son lieu de travail de l’avenue Kurrajong après l’avoir accusée de lui avoir volé de l’argent.

Paul Tickner, inspecteur en chef du commandement de la police du mont Druitt, a déclaré que l’attaque présumée avait été observée par un certain nombre de personnes souffrant de divers degrés de handicap.

Les collègues de Mme Henry auraient été agressés alors qu’ils tentaient d’intervenir.

Sur la photo: Adelle Henry, qui reste dans un état critique

‘Un couple d’entre eux [her colleagues] se sont armés de quelques vadrouilles et d’une raclette pour confronter l’homme, mais l’homme s’est malheureusement armé d’un extincteur et ils se sont retirés dans les locaux », a déclaré M. Tickner, a rapporté 7news.com.au.

« C’est une attaque violente contre une femme frêle de 60 ans … alors [her colleagues] en sont assez traumatisés.

Il est entendu qu’elle a subi d’importantes blessures à la tête, notamment des fractures au visage et un saignement au cerveau.

Henry, qui est de Parramatta dans l’ouest de Sydney, aurait fui les lieux avant d’être arrêté à proximité.

Il a été emmené au poste de police de Mt Druitt où il a été accusé d’avoir infligé des lésions corporelles graves à une personne intentionnelle (violence domestique) et d’avoir détruit ou endommagé des biens (violence domestique).

Henry sera de retour au tribunal en mars.