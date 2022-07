Des détails horribles émergent après qu’une fille de 12 ans s’est réveillée avec son père qui lui coupait la gorge après avoir tué sa sœur de 3 ans

Une fille de 12 ans a réussi à rester en vie après avoir affirmé qu’elle s’était réveillée pour trouver son père en train d’essayer de lui trancher la gorge, après avoir tué sa jeune sœur.

L’enfant de Longwood, une banlieue au nord d’Orlando, en Floride, a réussi à survivre à l’épreuve en faisant le mort.

Juan Bravo-Torres est actuellement détenu à l’établissement correctionnel John E Polk Crédit : Établissement correctionnel John E. Polk

Bravo-Torres aurait tué sa fille de trois ans chez eux à Longwood, en Floride Crédit : Renard 35

Papa Juan Bravo-Torres, 39 ans, fait face à des accusations de meurtre avec préméditation au premier degré et de tentative de meurtre après que les flics ont déclaré qu’il avait poignardé à mort sa fille de trois ans, puis attaqué sa fille aînée à leur domicile jeudi matin.

La fille de 12 ans dormait dans la chambre de son frère lorsqu’elle a été réveillée par son père qui lui a pris la gorge, selon l’affidavit d’arrestation, vu par Fox 35 Orlando.

Le frère de la fille était hors de la ville à ce moment-là.

La fille pensait que Bravo-Torres cherchait son collier mais l’a attrapé et lui a tranché la gorge.

Lorsque Bravo-Torres est allé chercher un autre couteau, la jeune fille a tenté de s’échapper et a vu sa jeune sœur gisant morte dans le couloir.

Lorsque Bravo-Torres est revenu, la jeune fille a tenté de riposter et a finalement “fait le mort”, espérant que Bravo-Torres arrêterait l’attaque, selon l’affidavit.

Le père a ensuite traîné les deux filles dans la chambre, où il s’est tranché les poignets et elle “a entendu ce qui ressemblait à ce qu’il se coupait la gorge”.

Elle est ensuite restée immobile jusqu’à ce qu’elle pense que son père avait perdu connaissance, a saisi le couteau utilisé lors de l’attaque pour se protéger et a marché près d’un mile jusqu’au McDonald’s où sa mère travaillait.

La jeune fille a dit à sa mère ce qui s’était passé et la police de Longwood a été alertée.

“A cet âge, dormir et se réveiller en se faisant attaquer avec un couteau, voir sa sœur cadette dans l’état dans lequel elle se trouvait, combattre son père et avoir l’état d’esprit de penser : ‘Comment vais-je sortir de cette?’ Quand il a perdu connaissance, elle est sortie de la maison et elle est allée là où elle savait que sa mère était, et c’est tout simplement remarquable”, a déclaré le sergent de police de Longwood. a déclaré Derek Chenoweth lors d’une conférence de presse.

“Les adultes n’ont peut-être pas été en mesure de prendre cette décision, et cette fille de 12 ans l’a fait, et elle est en vie aujourd’hui à cause des choix qu’elle a faits.”

Les flics ont trouvé Bravos-Torres grièvement blessé et la fillette de trois ans morte à leur arrivée à 5h40 du matin.

“Les agents ont trouvé une grande quantité de sang juste à l’intérieur de la résidence et ont commencé à fouiller la résidence à la recherche de personnes blessées”, a déclaré la police. «Les agents ont localisé un sujet masculin dans la salle de bain souffrant de blessures graves au torse de son corps. Ce sujet était inconscient. Les agents ont également localisé une adolescente à env. 3 ans, dans cette même salle de bain, qui était apparemment décédé.

Bravos-Torres et la jeune fille ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Lui et la fille survivante seraient dans un état critique mais stable.

Bravos-Torres est en état d’arrestation et détenu à l’établissement correctionnel John E Polk.

La police de Longwood a arrêté le suspect en 2011 pour coups et blessures domestiques – et c’était la dernière fois que des agents avaient eu des contacts avec lui, a déclaré Chenoweth, rapporte Law & Crime.

Les agents du département de police de Longwood ont placé des fleurs et des ballons sur le site commémoratif où l’enfant de 3 ans a été tué.