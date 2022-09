Des détails émergent sur les longs antécédents criminels du suspect de poignardage de masse au Canada, Myles Sanderson

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le suspect recherché à la suite d’une série de coups de couteau qui a fait 10 morts dans une communauté autochtone et une ville voisine de la province canadienne de la Saskatchewan a un lourd passé criminel avec 59 condamnations antérieures, a-t-on appris.

Myles Sanderson, qui est toujours en fuite mercredi, purgeait une peine de quatre ans et quatre mois pour des accusations d’agression armée, d’agression contre un agent de la paix et de vol qualifié lors de sa dernière libération, selon l’Associated Press.

“Je veux connaître les raisons de la décision” de le libérer, a déclaré le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino, à l’agence de presse, ajoutant qu’il avait été informé par une commission des libérations conditionnelles qu’il y aurait une enquête sur son évaluation de Sanderson. “Je suis extrêmement préoccupé par ce qui s’est passé ici.”

De nombreux crimes passés de Sanderson se sont produits alors qu’il était en état d’ébriété, et il a déclaré aux agents de libération conditionnelle que la consommation de substances l’avait rendu fou. Il était recherché pour violation de la libération conditionnelle depuis mai.

LES COUPS DE POIGNARD AU CANADA LAISSENT 10 MORTS, PLUS D’UNE DOUZAINE DE BLESSÉS

“Le problème de la drogue et le problème de l’alcool dans ces réserves sont hors de contrôle”, a déclaré Ivor Wayne Burns, dont la sœur a été tuée lors des attentats du week-end. “Nous avons des morts, et nous avons demandé avant que quelque chose soit fait.”

Sanderson, 32 ans, et son frère Damien, sont accusés d’avoir tué 10 personnes et blessé 18 autres lors des attaques qui se sont propagées à travers la nation crie de James Smith et dans la ville voisine de Weldon. Le corps de Damien a été retrouvé lundi près des attentats et la police enquêtait pour savoir si son frère l’avait tué.

L’enfance de Myles Sanderson a été marquée par la violence, la négligence et la toxicomanie et a conduit à un “cycle de toxicomanie, de recherche de pairs négatifs et de comportement violent”, selon les documents de libération conditionnelle consultés par l’Associated Press. Il vivait entre la maison de son père dans une ville et la maison de ses grands-parents dans une réserve. Il y avait de la violence et des abus dans les deux ménages, a-t-il déclaré.

Sanderson a commencé à boire et à fumer de la marijuana vers l’âge de 12 ans pour faire face à des problèmes, indique le document. La cocaïne a suivi peu de temps après.

Les documents de libération conditionnelle indiquent qu’il a fait irruption dans la maison de son ex-petite amie en juillet 2017 alors qu’elle était avec des amis, a percé un trou dans la porte d’une salle de bain pendant que ses deux enfants se cachaient dans une baignoire et a jeté un bloc de ciment sur un véhicule garé à l’extérieur.

Il s’est battu quelques jours plus tard dans un magasin, menaçant de tuer un employé et d’incendier la maison de ses parents, selon des documents.

En novembre, il a menacé un complice de cambrioler un restaurant de restauration rapide en le frappant à la tête avec une arme à feu et en lui piétinant la tête. Il a ensuite monté la garde pendant le vol.

En avril 2018, il a poignardé deux hommes avec une fourchette alors qu’il buvait et a battu quelqu’un sans connaissance.

Sanderson a reçu une libération d’office de prison à l’été de l’année dernière. Il a été révoqué après qu’il n’ait pas communiqué avec son surveillant de libération conditionnelle, mais la commission a décidé de ne le réprimander.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.