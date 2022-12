L’un était le pacificateur du bâtiment qui avait toujours le sourire aux lèvres.

Une autre était une femme d’affaires avisée qui connaissait les tenants et les aboutissants de l’immobilier.

Pourtant, un autre était le fier grand-père d’un défenseur des Maple Leafs de Toronto.

Des détails sont apparus mardi sur les victimes d’une fusillade le week-end dans un condo de la région de Toronto.

Des documents judiciaires montrent que le tireur, Francesco Villi, âgé de 73 ans, a eu un différend de longue date avec le conseil d’administration de la copropriété et la police pense qu’il a fait du porte-à-porte dans le gratte-ciel dimanche soir, abattant certains de ses membres et leurs proches.

La police régionale de York a identifié les personnes décédées comme étant Rita Camilleri, 57 ans, son mari Vittorio Panza, 79 ans, Russell Manock, 75 ans, sa femme Lorraine Manock, 71 ans, et Naveed Dada, 59 ans.

Camilleri, Russell Manock et Dada étaient membres du conseil d’administration du condo Vaughan. Une autre femme, Doreen Di Nino, 66 ans, épouse du président du conseil d’administration, a également été abattue mais a survécu.

Le chef de la police régionale de York, Jim MacSween, a déclaré que les personnes décédées étaient gentilles, généreuses et aimaient leur famille.

“Ce sont (des victimes) qui avaient des petits-enfants”, a déclaré MacSween.

“Ce sont des gens qui ont des proches et qui ont été tués avec leurs proches, leurs partenaires… Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par cela.”

La police a déclaré que Villi avait utilisé une arme de poing semi-automatique sur ses victimes avant d’être abattu par des bureaux.

Des documents judiciaires montrent que Villi avait une longue histoire de menaces contre les membres du conseil d’administration de la copropriété.

Camilleri, Manock et Dada ont été nommés parmi plusieurs accusés dans une décision de justice de juillet qui a rejeté les accusations de Villi contre les membres du conseil d’administration de la copropriété comme “frivoles, vexatoires ou un abus de procédure”.

Villi pensait que le conseil essayait de le tuer avec des ondes électromagnétiques émanant de la salle électrique sous son unité, indiquent des documents. Les documents juridiques montrent également que Villi devait retourner devant le tribunal lundi dernier alors que le conseil cherchait à le faire expulser pour nuisance.

Mardi, MacSween a partagé ce que les familles des personnes décédées avaient dit à propos de leurs proches.

Camilleri était une femme d’affaires avisée “qui avait un rire contagieux et une joie de vivre”, a déclaré MacSween.

“Elle était une fille, une sœur, une partenaire aimante et la plus attentionnée et elle adore voyager, cuisiner et accueillir sa famille et ses amis auxquels elle tenait profondément”, a-t-il déclaré.

Tony Cutrone, membre du conseil d’administration de la copropriété, a déclaré que Camilleri était gentil, drôle et avait le sourire pour tout le monde. Elle a travaillé sans relâche au sein du conseil d’administration bénévole et a déjà travaillé dans l’immobilier avant de prendre sa retraite.

“Elle avait tellement d’expérience qu’elle a apportée à la table”, a-t-il déclaré. “Et elle était heureuse de partager ça.”

La nourriture était très importante pour Camilleri et elle a toujours voulu s’asseoir et dîner avec son mari, a ajouté Cutrone.

Plus tôt ce mois-ci, elle a organisé une fête de Noël pour les résidents de la copropriété. Une fois la fête terminée, elle parlait d’un barbecue pour les résidents en juin – la communauté et la gentillesse étaient au cœur de ses préoccupations, a déclaré Cutrone.

“Elle était géniale”, a déclaré Cutrone. “Je ne sais pas comment nous allons continuer sans elle.”

Le mari de Camilleri, Panza, était un immigrant italien passionné de musique, a indiqué la police. Il était mari, père de trois filles et fier “nono” de sept petits-enfants, ont-ils déclaré.

Les Maple Leafs de Toronto ont déclaré que Panza était le grand-père maternel du défenseur Victor Mete.

“Les Maple Leafs de Toronto sont choqués et attristés par la fusillade tragique qui a eu lieu à Vaughan dimanche dernier”, a écrit l’équipe dans un communiqué.

Mike Colle, un conseiller municipal de Toronto, a déclaré que Panza avait travaillé sur certaines de ses campagnes et qu’ils avaient appris à se connaître.

“Il était votre père et votre grand-père italien immigré fier et travailleur”, a-t-il déclaré.

Panza était très fier de son héritage italien, était toujours impeccablement habillé et savourait un délicieux repas italien, a déclaré Colle. Panza aimait aussi regarder le hockey et le baseball.

La mort a secoué Colle, a-t-il dit, et a affecté la communauté italienne soudée de Vaughan.

«C’étaient des Canadiens ordinaires qui étaient chez eux et faisaient des choses que nous faisons tous», a-t-il déclaré. “Vous ne pensez pas que cela va arriver à quelqu’un que vous connaissez.”

Manock était aussi un père de famille, a déclaré MacSween.

“(Il) était le père et le grand-père le plus travailleur, attentionné et aimant qui chérissait chaque instant qu’il passait avec sa famille, digne de confiance et aimé de tous ceux qui le connaissaient”, a déclaré MacSween.

L’épouse de Manock, Lorraine, était une âme désintéressée, généreuse et gentille et touchait chaque personne qu’elle rencontrait, a-t-il dit. La police l’avait identifiée plus tôt comme Helen Manock, mais a déclaré plus tard qu’elle était passée par Lorraine.

Dada, quant à lui, est resté dans les mémoires comme un artisan de la paix, par Cutrone, son collègue membre du conseil d’administration.

“Naveed est monsieur smiley”, a déclaré Cutrone. “Il essaie toujours de faire la paix.”

Les résidents du complexe de condos ont déclaré mardi qu’ils se réunissaient pour se soutenir mutuellement tout en traitant ce qui s’était passé.

Un mémorial de fortune composé de fleurs a continué à pousser dans la neige près de l’entrée du gratte-ciel. Un camion de l’unité d’identification médico-légale était garé près des portes principales, où l’on pouvait encore voir la bande de la police.

La résidente Patricia Acara a déclaré qu’elle vérifiait régulièrement les autres résidents et le personnel.

“Nous essayons de traverser cela”, a-t-elle dit en larmes alors qu’elle se tenait devant son immeuble. « Nous allons rester ensemble en tant que communauté. Je pense que nous allons devenir beaucoup plus proches.

Acara, qui vit dans le gratte-ciel à côté de celui où la fusillade a eu lieu, a déclaré que de nombreux résidents évacués de leurs unités dimanche soir avaient été amenés dans son immeuble. Elle a dit qu’elle avait apporté de la nourriture et des boissons alors que les évacués se pressaient dans le hall de son immeuble parce qu’elle voulait aider.

Le résident Antonio Damuno a déclaré qu’il était encore secoué par ce qui s’est passé après avoir entendu des coups de feu dans son immeuble dimanche soir.

“Je suis tellement désolé pour tout le monde”, a déclaré Damuno en pleurant.

Le maire de Vaughan, Steven Del Duca, a déclaré qu’il avait demandé aux installations de la ville de mettre leurs drapeaux en berne jusqu’à nouvel ordre à la mémoire des victimes.

—Fakiha Baig, La Presse canadienne

