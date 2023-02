Des détails émergent sur le «ballon espion» chinois – WSJ

L’engin abattu aurait été équipé d’antennes capables de collecter des communications, rapporte le point de vente

Les prétendus Chinois »ballon espion“, abattu au large de la Caroline du Sud le week-end dernier, était équipé d’un équipement de surveillance avancé capable de capter des communications sensibles, a déclaré jeudi un haut responsable du département d’État anonyme au Wall Street Journal. L’administration Biden aurait prévu de riposter.

Alors que la Chine a soutenu que le ballon était un dirigeable civil qui a déraillé lors de la collecte de données météorologiques, la source a affirmé que son fabricant avait un “relation directe» avec l’armée chinoise. Il était équipé de “grand» des panneaux solaires pour alimenter la vaste instrumentation à bord, qui comprendrait des antennes, des capteurs et d’autres équipements capables d’intercepter les communications et de recueillir d’autres renseignements.

Le responsable anonyme a déclaré que l’armée américaine avait passé les huit jours où l’engin espion présumé traversait le continent américain à recueillir des informations sur l’appareil, en utilisant des avions espions U2 à haute altitude. Les autorités examineraient également les débris retrouvés flottant dans l’océan Atlantique.

La Chambre et le Sénat devraient être informés jeudi par des responsables militaires, du renseignement et diplomatiques concernant le ballon. Les informations nouvellement déclassifiées sont destinées à “justifier l’action imminente des États-Unis« que le président Joe Biden s’apprête à prendre contre »Le programme de surveillance de la Chine“, a déclaré le point de vente.

Pékin utilise des ballons similaires pour la surveillance sur les cinq continents, ont affirmé mercredi des responsables de l’administration. Le Pentagone a affirmé que la Chine avait presque doublé la taille de sa flotte de satellites entre 2018 et 2021 et disposait désormais de 260 satellites de surveillance, de renseignement et de reconnaissance surveillant le globe.

Le ballon, qui a dérivé au-dessus d’un site de missiles nucléaires et d’autres actifs militaires sensibles, aurait pu transporter des explosifs dans sa charge utile de plusieurs tonnes, a déclaré lundi à Politico le général en chef du Commandement nord américain Glen VanHerck, ajoutant que plusieurs engins chinois similaires avaient survolé le États-Unis avant, mais le Pentagone les a en quelque sorte manqués.

Malgré la menace apparente d’explosifs, la Maison Blanche a déclaré que l’armée avait attendu pour détruire le ballon jusqu’à ce qu’il soit au-dessus de l’eau, afin de ne pas mettre en danger des civils ou des biens avec la chute de débris. L’espace aérien au-dessus de certaines parties de la Caroline du Nord et du Sud a été fermé, car des avions de chasse ont finalement été envoyés pour l’abattre samedi.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exigé la restitution de ce qui restait du ballon, rappelant mardi à Biden que «le dirigeable n’appartient pas aux États-Unis – il appartient à la Chine.”