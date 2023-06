Des détails émergent sur la façon dont 4 enfants colombiens ont survécu dans la jungle amazonienne pendant 40 jours après un accident d’avion mortel

De nouveaux détails sont apparus sur la façon dont quatre enfants colombiens ont survécu dans la jungle amazonienne pendant 40 jours après un accident d’avion mortel.

Les frères et sœurs, âgés de 13, 9, 4 et 1 ans, font partie du groupe indigène Huitoto et l’aîné possédait certaines compétences nécessaires pour survivre et prendre soin des frères et sœurs plus jeunes seuls dans la jungle, a déclaré la famille.

Fidencio Valencia, un oncle, a déclaré au média Noticias Caracol que les enfants commençaient à parler après le sauvetage de vendredi et l’un d’eux a déclaré qu’ils s’étaient cachés dans des troncs d’arbres pour se protéger des serpents, des animaux et des moustiques rampant dans la jungle.

Une certaine familiarité avec les fruits de la forêt tropicale était également essentielle à leur survie, car les enfants ont également grignoté des graines trouvées dans la jungle avec de la farine de manioc qu’ils ont prise dans l’avion.

Les enfants se nourrissaient et naviguaient dans la jungle avec des fournitures limitées.

Les frères et sœurs ont été retrouvés avec deux petits sacs contenant des vêtements, une serviette, une lampe de poche, deux téléphones portables, une boîte à musique et une bouteille de soda, qu’ils avaient utilisés pour aller chercher de l’eau dans la jungle, Henry Guerrero, un indigène qui faisait partie de le groupe de recherche et de sauvetage, a déclaré aux journalistes.

L’aîné des quatre frères et sœurs, Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans, a déclaré que leur mère était en vie depuis environ quatre jours après l’écrasement de l’avion le 1er mai, a déclaré le père des deux plus jeunes enfants, Manuel Ranoque.

Les enfants volaient avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à la ville de San Jose del Guaviare lorsque l’avion à hélice monomoteur Cessna s’est écrasé transportant trois adultes et les quatre enfants. Le pilote avait déclaré une situation d’urgence en raison d’une panne de moteur.

Les trois adultes ont finalement été retrouvés morts près de l’épave de l’avion.

Les quatre enfants reçoivent des soins dans un hôpital, où ils devraient rester au moins deux semaines.

