Des détails effrayants sur les discussions entre Poutine et Kim alors que le despote nord-coréen grille Vlad avec des roquettes et fait l’éloge de la « guerre sacrée avec l’Occident »

VLADIMIR Poutine et Kim Jong-un se sont engagés à mener une bataille « sacrée » contre l’Occident après avoir eu des entretiens et un déjeuner en l’honneur de Kim Jong-Un.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré à Poutine qu’il était sûr que l’armée et le peuple russes triompheraient du « mal » au cours d’une réunion de deux heures.

Les dirigeants auraient mené des négociations visant à contourner les sanctions sur la fourniture d’armes destinées à soutenir l’invasion russe de l’Ukraine.

Kim a été photographié en train de dire au revoir alors qu’il partait après la réunion et montait à bord de son train à grande vitesse.

Les deux hommes ont suivi leurs délibérations par un banquet décadent de style méchant de Bond en l’honneur de Kim Jong-Un.

Kim a déclaré à Poutine via un traducteur qu’il était sûr que l’armée russe triompherait du « mal ».

Plus tard, Poutine a porté un toast « au futur renforcement de la coopération et de l’amitié entre nos pays.

« Pour le bien-être et la prospérité de nos nations, pour la santé du président et de toutes les personnes présentes. »

Même si les détails exacts de leurs discussions ne sont pas connus, Poutine a révélé que Kim manifestait un intérêt particulier pour le programme spatial russe.

Kim et Poutine ne devaient s’exprimer qu’aujourd’hui, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmirtri Peskov, et le dictateur nord-coréen rentrera bientôt chez lui.

On pense que Kim envisageait d’offrir ses armes vieillissantes de l’ère soviétique à Vlad pour l’aider dans son combat en Ukraine.

Le repas partagé par les deux dirigeants mercredi comprendrait une salade de canard, de figues et de nectarine suivie de raviolis russes à base de crabe du Kamtchatka, puis d’une soupe de poisson de l’Amour blanc et d’un sorbet à l’argousier.

Pour le plat principal, les dirigeants avaient le choix entre l’esturgeon aux champignons et pommes de terre ou le bœuf marbré aux légumes grillés.

En dessert, on leur a proposé des myrtilles rouges de la taïga avec des pignons de pin et du lait concentré.

Le dirigeant nord-coréen est arrivé mercredi matin au cosmodrome de Vostochny à bord de son train blindé après avoir traversé la Russie la veille.

Poutine a déclaré à Kim qu’il était « très heureux de le voir », tandis que le despote nord-coréen a remercié Poutine pour l’invitation à Russie.

S’exprimant à la base spatiale avant leur conversation en tête-à-tête, Poutine a déclaré aux journalistes que les deux hommes discuteraient de « toutes les questions » lors de leur réunion.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu : « C’est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la RPDC montre un grand intérêt pour la construction de fusées et s’efforce également de développer l’espace.»

La Corée du Nord a connu des échecs ces derniers mois en tentant de placer un satellite espion en orbite – mais elle a promis de tenter une troisième fois en octobre.

Les ambitions spatiales de Kim sont probablement liées à ses efforts pour développer des missiles balistiques intercontinentaux plus puissants, conçus pour atteindre le continent américain, car les fusées de lancement spatial partagent les mêmes technologies de base que ces armes, affirment les experts.

Certains analystes estiment que Kim pourrait également demander l’aide de la Russie pour développer des sous-marins lance-missiles balistiques et des sous-marins à propulsion nucléaire.

Pourtant, il faudrait beaucoup de temps, de ressources et d’améliorations technologiques à ce pays lourdement sanctionné pour construire une flotte d’au moins plusieurs sous-marins capables de voyager silencieusement et d’exécuter des attaques de manière fiable.

Le Sun a expliqué plus tôt comment Poutine cherchait des « partenaires dans la destruction » après s’être isolé de la plupart des pays du monde, l’expert russe Keir Giles affirmant que Moscou et ses alliés sont « une coalition de pays qui veulent faire tomber l’ordre mondial tel que nous le connaissons ». .»

Il a déclaré : « Si la Russie décide désormais qu’elle n’a plus besoin de participer aux sanctions contre la Corée du Nord, censées l’empêcher de développer des armes nucléaires, alors cela constituera un grand pas en avant vers la déstabilisation de la situation en Extrême-Orient. »

Au cours de leur visite du Cosmodrome, Kim a déclaré à Poutine que la Russie menait une guerre « sacrée » avec l’Occident et qu’il soutiendrait « toujours » Poutine.

« La Russie s’est lancée dans un combat sacré pour protéger sa souveraineté et sa sécurité… contre les forces hégémoniques », lui a dit Kim.

« Nous soutiendrons toujours les décisions du président Poutine et des dirigeants russes… et nous serons ensemble dans la lutte contre l’impérialisme. »

Kim – qui quitte rarement son pays – serait disposé à remettre à Poutine des obus d’artillerie et des missiles antichar en échange de technologies de satellites et de sous-marins nucléaires.

La Maison Blanche a averti que les négociations sur les armements entre la Corée du Nord et la Russie « progressaient activement ».

En échange de munitions, la Corée du Nord exigera probablement des livraisons de nourriture et d’énergie ainsi que des transferts de technologies d’armes sophistiquées.

On ne sait pas exactement jusqu’où pourrait aller la coopération militaire entre Kim et Poutine – mais tout signe de réchauffement des relations inquiéterait des rivaux comme les États-Unis et la Corée du Sud.

La rencontre des deux tyrans a eu lieu une heure seulement après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques au large de sa côte est.

Il semble que ce soit le premier lancement effectué alors que Kim était à l’étranger pour un rare voyage avec la plupart de ses hauts dirigeants militaires.

Les missiles ont été lancés près de la capitale nord-coréenne, Pyongyang, et ont parcouru environ 404 milles, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

Kim est arrivé dans le pays mardi soir à bord de son train blindé pare-balles, avec sa sœur Kim Yo Jong – qui détient également beaucoup de pouvoir au sein du régime nord-coréen.

Sa sœur a été vue rayonnante lorsque son frère a rencontré le président russe, et selon certaines rumeurs, elle serait même la prochaine à diriger le pays.

Le dictateur a été photographié à son arrivée à Vladivostok entouré de gardes brandissant une mallette tandis qu’un ministre russe lui serrait la main.

L’expert en relations internationales Sergueï Radchenko a déclaré hier au Sun : « La question en jeu est de savoir si la Corée du Nord envoie des armes à la Russie.

« Si tel était le cas, il s’agirait d’une évolution relativement importante, avec des implications pour la guerre en Ukraine. »

Le Russe Mad Vlad dispose d’une collection de super-armes terrifiantes ainsi que de près de 6 000 ogives nucléaires.

L’arme la plus redoutable de Kim-Jong Un est probablement le missile balistique intercontinental Hwasong-18, lancé plus tôt cette année.

Alors que la réunion commençait ce matin, l’Ukraine a lancé une attaque meurtrière contre la flotte russe à Sébastopol, en Crimée.

Et tandis que Poutine et Kim s’asseyaient pour discuter, la Russie a annoncé une visite séparée du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Moscou.

Il se rendra dans la capitale russe le 18 septembre pour s’entretenir avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

