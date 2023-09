Des détails effrayants sur l’enquête sur Keefe D sont révélés après son arrestation pour l’enregistrement du meurtre et des aveux de Tupac Shakur

L’arrestation d’un suspect lié au meurtre de Tupac Shakur a eu lieu quelques mois seulement après que le US Sun ait envoyé une vidéo d’« aveux » à la police de Las Vegas.

Duane (Keefe D) Davis a été placé en détention vendredi matin, laissant espérer que la police pourra enfin clore l’affaire non résolue après 27 ans.

Tupac Shakur a été abattu en septembre 1996 à Las Vegas Crédit : Reuters

Duane (Keefe D) Davis a été placé en garde à vue vendredi matin Crédit : Youtube/Vlad TV

Keefe D se vante de son rôle dans le meurtre de Tupac depuis 2018 Crédit : Département de police métropolitaine de Las Vegas

Keefe D a été arrêté vendredi lors d’une promenade près de son domicile dans le Nevada. Crédit : Les droits d’auteur restent la propriété du fournisseur de documents.

Le gangster se vante de son rôle dans le meurtre de la légende du rap dans un livre et des interviews depuis 2018.

Il a raconté à plusieurs reprises comment il se trouvait dans la voiture lorsque son neveu Orlando Anderson a ouvert le feu sur Tupac le 7 septembre 1996 sur le Strip de Las Vegas.

En mai dernier, le US Sun a contacté la police métropolitaine de Las Vegas et lui a envoyé un lien vers une nouvelle interview sur YouTube dans laquelle Keefe affirmait que les frais pour l’assassinat s’élevaient à 1 million de dollars, payés par une célèbre star du hip-hop à un membre d’un gang. nommé Eric Von Zip.

Zip était censé payer le tueur, mais il l’a pris pour lui-même, selon les affirmations de Keefe sur la chaîne de télévision Vlad.

Le US Sun s’est adressé à la police après avoir été contacté par diverses sources frustrées par le fait que les enquêteurs semblaient ignorer les preuves de Keefe.

La police métropolitaine a répondu en déclarant : « L’enquête sur le meurtre de Tupac Shakur est toujours une enquête ouverte pour homicide.

« Merci pour l’information. Nous n’avons aucun autre commentaire sur l’état de cette enquête. »

Une source a déclaré au US Sun en mai que les détectives de la police métropolitaine de Las Vegas avaient été contactés par plusieurs personnes qui espéraient un réexamen de l’affaire avec les nouvelles affirmations de Keefe.

Mais à ce stade, rien ne semblait avoir avancé et le gangster avoué n’avait pas été interrogé officiellement.

La source policière a déclaré à l’époque : « Il est admis à huis clos comment Tupac a été assassiné et par qui. »

Le cinéaste Mike Dorsey, qui a enquêté sur l’affaire pendant près d’une décennie, a également exprimé sa frustration face à l’inaction de la police.

En décembre 2020, Dorsey a rencontré des détectives pour présenter toutes ses recherches, y compris une déclaration de témoin oculaire selon laquelle Tupac a été abattu par Anderson, qui est maintenant mort.

Dorsey, qui a travaillé sur Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG et Murder Rap, a déclaré : « Keefe répète au monde entier à plusieurs reprises que son équipe a fait ça.

« Je ne peux pas imaginer, avec autant de preuves, qu’une autre affaire de meurtre non résolue à Las Vegas puisse être ignorée.

« Keefe vivrait également dans la cour de la police, dans la région de Vegas, et il semblerait qu’il se sente intouchable. »

Keefe a écrit un livre intitulé Compton Street Legend et a donné plusieurs interviews détaillant comment il a vu son neveu Anderson tirer et tuer Tupac alors qu’il conduisait à Las Vegas avec le patron de Death Row Records, Suge Knight.

En 2021, Keefe a parlé du meurtre de manière très détaillée sur la chaîne YouTube The Art Of Dialogue.

Keefe, 60 ans, a été arrêté à son domicile vendredi matin, deux mois après que la police ait perquisitionné une propriété à Henderson, dans le Nevada, dans le cadre de l’enquête Tupac.

Le mois dernier, le US Sun a rapporté à quel point les flics de Las Vegas étaient « optimistes » et pensaient avoir rassemblé suffisamment de preuves contre le chef du gang Compton Crip.

Deux sources ont confirmé que le bureau du procureur devait présenter ses conclusions à un grand jury, tenu à huis clos, qui déciderait s’il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre Keefe.

Les grands jurys sont le plus souvent convoqués pour des affaires très médiatisées dans le but d’aider le procureur à déterminer la réaction d’un jury à ses preuves.

Le DA n’a pas répondu aux demandes de commentaires lorsqu’il a été contacté par The US Sun.

Cependant, les autorités ont déclaré vendredi que l’enquête avait été relancée par les propres commentaires publics de Davis.

Les flics ont perquisitionné une propriété à Henderson, Nevada dans le cadre de l’enquête Tupac en juillet Crédit : AP : Associated Press

Des images de Bodycam ont montré des agents fouillant la maison du Nevada Crédit : AP : Associated Press