Des détails effrayants émergent dans la mort poignardée de la showgirl de Las Vegas après que le suspect armé d’un couteau a “attaqué 8” près du casino

UNE SHOWGIRL est morte dans les bras de son amie après qu’elle et sept autres personnes aient été attaquées par un suspect armé d’un couteau sur le Strip de Las Vegas, a déclaré son patron.

Maris Digiovanni, qui travaillait pour les Best Showgirls à Vegas, était l’une des deux personnes décédées lors du déchaînement de jeudi à Las Vegas.

Maris Digiovanni, 30 ans, est l’une des deux personnes décédées dans l’horrible coup de couteau de Las Vegas jeudi Crédit : document

Le tueur présumé Yoni Barrios a comparu devant le tribunal vendredi Crédit : AP : Associated Press

Huit personnes ont été poignardées lors de la fête de jeudi qu’il serait derrière Crédit : La Méga Agence

La patronne de Digiovanni, Cheryl Lowthorp, a déclaré au New York Post que la femme était décédée alors qu’une autre showgirl tentait les premiers soins.

«C’est arrivé si vite; il a poignardé Maris au cœur », a déclaré Lowthorp au point de vente.

Lowthorp a déclaré qu’une des showgirls a pu s’échapper tandis qu’une autre, Anna, est allée aider Digiovanni.

“Elle savait déjà que Maris était partie parce qu’elle est décédée dans ses bras”, a déclaré Lowthorp.

Alors qu’Anna aidait Digiovanni, elle a été poignardée dans le dos par le suspect Yoni Barrios, la laissant avec un poumon perforé, a déclaré Lowthorp.

Lowthorp a mis en place un GoFundMe au profit de ses employés concernés.

La collecte de fonds a déjà reçu des milliers de dollars en dons.

Lowthorp a déclaré au Post que Digiovanni était une “jeune femme exceptionnelle”, ajoutant qu’elle avait voyagé à travers le monde et avait été professeur d’anglais à Hong Kong.

Digiovanni aurait également travaillé comme enseignant à la 9th Bridge School de Las Vegas.

“Elle veillait toujours sur les filles”, a déclaré Lowthorp.

Le frère aîné de Digiovanni, Gage, a partagé un hommage alors que la famille tente de se réconcilier avec leur perte.

“C’est avec une grande tristesse que nous disons au revoir et à plus tard à mon incroyable petite sœur”, a écrit Gage sur Facebook.

“Maris a été victime de l’horrible poignardage aléatoire de huit personnes à Las Vegas aujourd’hui.

“S’il vous plaît, priez pour notre famille et son mari. Nous apprécions l’espace pour pleurer dans les prochains jours et savons qu’elle a touché votre vie comme elle a touché la nôtre.”

En 12 ans, Lowthorp a déclaré qu’elle n’avait jamais vu un incident comme celui-ci.

“Depuis 12 ans, nous n’avons pas été arrêtés et personne n’a été blessé”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le suspect “n’a pas seulement pris la belle vie de Maris. Cela nous a tous brisés.

MOTIF POSSIBLE RÉVÉLÉ

Barrios, 32 ans, a fait une première comparution devant le tribunal après les violents coups de couteau un jour plus tôt près des casinos Wynn et Resorts World à Las Vegas.

Le suspect devrait faire face à deux chefs de meurtre avec une arme mortelle et à six chefs de tentative de meurtre après la mort de Brent Allan Hallett et Digiovanni, 47 ans.

Le procureur du district du comté de Clark, Steve Wolfson, a annoncé les accusations et a déclaré qu’il envisageait de demander la peine de mort.

« Nous allons y réfléchir sérieusement. Mais c’est si tôt », a déclaré Wolfson après la comparution initiale de Barrios devant le tribunal.

Barrios a été vu dans une combinaison bleu foncé et des attaches pour les mains orange alors qu’un juge a ordonné qu’il soit détenu sans caution. Une interpellation était prévue mardi.

De nouvelles informations ont été révélées sur le mobile possible de Barrios.

Alors qu’il se trouvait sur le Strip de Las Vegas à l’extérieur des casinos, Barrios aurait déjà eu le couteau de cuisine à la main et aurait demandé une photo avec certaines des showgirls à l’extérieur.

Le suspect a dit à une femme qu’il était chef et voulait prendre une photo avec certaines des showgirls avec son couteau, a rapporté l’Associated Press.

Il aurait commencé à poignarder les victimes lorsque le groupe a refusé sa demande.

Dewaun Turner, 47 ans, a été témoin de l’événement horrible et a déclaré au Las Vegas Review Journal qu’il avait vu deux des showgirls courir et crier.

Turner a déclaré avoir vu cinq des victimes se faire attaquer.

La police a déclaré que le coup de couteau initial sur le trottoir n’avait pas été provoqué et qu’il n’y avait pas eu d’altercation au préalable.

Barrios serait un ressortissant guatémaltèque aux États-Unis illégalement avec un casier judiciaire en Californie, a rapporté Fox News en citant une source de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

“ÇA PEUT ARRIVER À N’IMPORTE QUI”

Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, a déclaré aux médias lors d’une conférence de presse que des touristes de Las Vegas figuraient parmi les victimes blessées lors de l’attaque.

Bien que l’attaque soit considérée comme un incident isolé, les habitants de la région sont toujours inquiets.

“Honnêtement, je suis très secoué – toutes les filles le sont. C’est effrayant parce que cela peut arriver à n’importe qui”, a déclaré Bobi Jo Milstead, le propriétaire de Stardust Starlets à proximité, à KSNV.

Plusieurs casinos de la région ont fermé leurs entrées à la suite des coups de couteau.

Le chef adjoint du département de la police métropolitaine, James LaRochelle, a noté la dévastation ressentie par la communauté après l’attaque d’horreur.

“Il s’agit clairement d’une enquête sur un meurtre très tragique et difficile à comprendre, difficile à comprendre, qui a un impact profond sur notre communauté”, a-t-il déclaré.

“Nous voulions adresser nos sincères condoléances aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes.”