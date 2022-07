Des détails effrayants émergent alors qu’une fille de 6 ans meurt et que cinq frères et sœurs âgés de 8 à 29 ans sont retrouvés dans la «maison des horreurs» australienne

Des détails REFROIDISSANTS sont apparus dans le cas d’une fillette de six ans décédée tragiquement après avoir été sauvée d’une “maison des horreurs”.

Les flics ont ouvert une enquête sur la mort de la petite Charlie, après qu’elle a été retrouvée dans une maison à Adélaïde, en Australie, aux côtés de ses cinq frères et sœurs âgés de 8 à 29 ans.

La commissaire adjointe de la police d’Australie-Méridionale, Linda Williams, a déclaré aujourd’hui que la mort de la jeune fille “fait l’objet d’une enquête en tant que cas de négligence criminelle causant la mort”, rapporte news.com.au.

La jeune fille a été retrouvée inconsciente au domicile de Munno Para aux premières heures du 15 juillet et a été transportée d’urgence à l’hôpital Lyell McEwin après que les ambulanciers l’ont trouvée dans un état inconscient.

Elle est décédée tragiquement peu de temps après d’une suspicion de malnutrition.

Ses cinq autres frères et sœurs âgés de huit, 10, 13, 14 et 15 et 29 ans ont été retirés de la maison, les autorités enquêtant également sur des accusations de négligence criminelle à leur égard.

Le sous-commissaire a déclaré: “Le groupe de travail mènera une enquête complète et coronerale simultanée en même temps et qui se concentrera sur les circonstances plus larges de la mort de Charlie.”

Elle a ajouté: “Nous voulons comprendre ce qui est arrivé à Charlie et comment elle s’est retrouvée dans les circonstances qu’elle a vécues.

“C’est extrêmement grave. La mort de toute personne est tragique, mais la mort d’un jeune enfant suscite évidemment des inquiétudes.

La jeune fille aurait vécu avec sa mère et souffrait de « multiples problèmes de santé », a rapporté 7 News.





Les responsables ont déclaré que la famille de Charlie était connue d’au moins trois services gouvernementaux.

L’enquête doit sonder les conditions de vie de la famille et son régime alimentaire ainsi que la raison des interactions avec les agences gouvernementales.

La ministre de la Protection de l’enfance, Katrine Hildyard, a déclaré: “La famille était connue de plusieurs agences gouvernementales qui ont été activement impliquées avec elles au cours des deux dernières années”, avant d’ajouter, ajoutant que c’était une “période horrible et déchirante”.

Elle a déclaré: “C’est tragique qu’une fillette de six ans ait perdu la vie.”

Des comparaisons sont établies avec le tristement célèbre cas de la «Maison des horreurs» de la ville où 21 enfants ont été retrouvés vivant dans des conditions épouvantables avec cinq adultes.

Les enfants ont été découverts après que l’un d’entre eux ait été transporté à l’hôpital avec une blessure à la tête et une hypothermie grave.

Ils étaient pour la plupart empêchés de manger et recevaient périodiquement des nouilles de deux minutes, de petites quantités de chips ou de nourriture pour chiens.

Quatre adultes ont été emprisonnés – Tania Staker, son petit ami Luke Armistead, son frère Michael Quinlivan et l’ancien beau-père d’Armistead, Robert Armistead.