Des détails effrayants alors que maman “tue ses deux enfants, 3 et 9 ans, et garde leurs corps en décomposition dans son lit pendant DEUX SEMAINES”

Une mère a été arrêtée pour avoir prétendument tué ses deux jeunes enfants et avoir gardé leurs corps en décomposition sur son lit pendant deux semaines.

La mère brésilienne Eliara Paz Nardes, 31 ans, aurait tué sa fille de neuf ans, Alice Nardes de Oliveira, et son fils, Joaquim Nardes Jardins, trois ans, dans son appartement de Guarapuava, Parana.

Eliara Paz Nardes est accusée d’avoir tué ses deux enfants Crédit : Jam Press

Joaquim Nardes Jardins, trois ans, aurait été tué par sa mère Crédit : Jam Press

Alice Nardes de Oliveira, neuf ans, aurait également été retrouvée morte dans l’appartement de sa mère Crédit : Jam Press

La police a déclaré avoir découvert les corps des jeunes samedi.

Mme Nardes aurait dirigé un avocat et aurait avoué avoir tué ses enfants après 14 jours.

On pense que l’avocat a dirigé les autorités pour les alerter et que la police a fait une descente au domicile.

Dans l’appartement, la police affirme avoir trouvé les corps des enfants allongés sur le lit de Mme Nardez, recouverts de couvertures pour dissimuler l’odeur de leurs corps en décomposition, selon des rapports locaux.

Les policiers ont rapporté que la mère avait expliqué qu’elle n’était plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants, économiquement et émotionnellement.

Les enfants avaient des pères différents.

La porte-parole de la police, Ana Hass, a déclaré: “Lorsque nous sommes entrés dans l’appartement, dans sa chambre, nous avons trouvé les enfants allongés. Ils avaient l’air de dormir dans le lit, mais ils étaient déjà morts et dans un état de décomposition avancé.

“Elle a dit que le garçon a été tué par étouffement avec un oreiller et, plus tard, la fille a été étranglée avec un foulard, mais nous attendons un rapport pour le confirmer. Le suspect aurait commis les crimes contre ses propres enfants 14, 15 jours depuis.

“Elle a affirmé qu’elle était très fatiguée et seule, et qu’elle ne pouvait plus se permettre d’élever ses enfants, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement.

“En conséquence, elle a dit qu’elle avait l’intention de se suicider, mais comme les enfants n’avaient personne sur qui compter, selon elle, elle a fini par les tuer en premier.”

Des questions subsistent concernant la séquence des événements, car Mme Nardes aurait déclaré à la police qu’elle avait tué ses enfants le même jour.

Cependant, Hass a affirmé : “Les preuves montrent que le garçon a été tué le 13 [August] et la fille le 17 en raison de l’état des corps.”

Elle a ajouté: “Si cela est prouvé, la fille serait restée avec le corps de son frère pendant quatre jours.”

Selon la police, Mme Nardes a vécu une vie normale après les meurtres présumés, allant travailler et gardant son appartement propre.

Mme Nardes fait face à un certain nombre d’accusations, notamment de meurtre, de dissimulation de corps et de fraude procédurale.

Elle reste dans un centre de détention provisoire pendant que la police poursuit son enquête.