Des détails d’horreur émergent après qu’une femme a plongé dans la mort depuis le télésiège du parc à thème Anakeesta alors que des témoins lui criaient

Le SUICIDE est la 10e cause de décès aux États-Unis, selon le rapport sur les principales causes de décès des Centers for Disease Control and Prevention de 2018.

Il y a eu “plus de deux fois et demie plus de suicides” aux États-Unis que d’homicides, selon le rapport. Pour les personnes âgées de 10 à 34 ans, le suicide était la « deuxième cause de décès » et la quatrième pour les personnes âgées de 35 à 54 ans. Le suicide est un problème de santé vital aux États-Unis. Il touche tous les sexes, toutes les races et tous les âges. C’est pourquoi The-Sun.com a lancé la campagne You’re Not Alone. La campagne invite les lecteurs à discuter de leurs problèmes de santé mentale avec leur famille, leurs amis et les professionnels de la santé. Nous pouvons tous intervenir pour aider d’autres personnes qui souffrent et aider à sauver des vies. Si vous avez du mal à faire face, vous n’êtes pas seul. Il existe de nombreux programmes gratuits et confidentiels aux États-Unis visant à aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, ces organismes sont là pour vous aider :