Des détails d’horreur émergent après qu’un garçon de 6 ans a été retrouvé battu et inconscient avec la tête dans les toilettes d’un motel

UN COUPLE a été accusé d’abus après que leur fils de 6 ans aurait été retrouvé battu et inconscient, la tête dans les toilettes d’un motel.

Bianca Blaise et Larry Rhodes Jr ont été placés en garde à vue le 5 juillet après que des flics ont été initialement appelés dans la pièce où ils vivaient avec six enfants pour des informations faisant état d’une noyade.

Larry Rhodes Jr fait face à six chefs d’accusation de négligence envers un enfant après que son enfant de 6 ans a été retrouvé inconscient avec la tête dans les toilettes d’un motel Crédit : photo d’admission

Bianca Blaise, 25 ans, sur la photo, a déclaré que Rhodes battait parfois ses enfants Crédit : photo d’admission

La police a déclaré que Rhodes et Blaise vivaient dans un motel à deux lits au Kissimmee Knight Inn, photographié ici, avec six autres personnes 1 crédit

Lorsque les autorités de Floride sont arrivées à l’hôtel Knights Inn, elles ont découvert que le garçon n’avait pas de pouls et se trouvait dans les bras du père Larry Rhodes Jr., selon WESH 2.

Blaise a dit à la police que “la tête de son fils était dans les toilettes comme s’il buvait de l’eau” et qu’à un moment donné, “il est devenu inconscient”.

L’enfant avait subi une hémorragie cérébrale et a été mis sous assistance respiratoire, ont indiqué les autorités.

Il avait des blessures visibles au visage, notamment des yeux enflés et du sang dans la bouche.

Un enfant de 4 ans dans la pièce avait également des ecchymoses sur le visage et des “coupures fraîches” autour de la bouche, selon le rapport d’arrestation.

Les parents ont affirmé qu’il y avait eu une bagarre entre les frères et sœurs lorsqu’ils ont été interrogés sur les blessures.

Cependant, lorsqu’on a demandé à l’enfant de quatre ans, il aurait dit: “Papa m’a frappé.”

Les enquêteurs ont également trouvé des éclaboussures de sang sur le mur, où les enfants auraient été forcés de se tenir debout, le nez le touchant, en guise de punition, a rapporté DailyMail.

Blaise a rapporté que son mari était devenu plus agressif ces derniers temps parce qu’il n’avait plus de médicaments contre la schizophrénie.

Rhodes a refusé de coopérer avec les autorités et a demandé un avocat lorsqu’il a été interrogé.

Rhodes et Blaise font maintenant face à plusieurs accusations de négligence envers les enfants.

Selon Newsweek, Rhodes Jr. fait face à six chefs d’accusation de négligence envers des enfants avec lésions corporelles graves, un chef de coups et blessures et un chef d’accusation de maltraitance d’enfants aggravée.

Il est également détenu sous caution de 33 000 $.

Huit personnes ont été retrouvées dans la chambre d’hôtel, dont six enfants et leurs parents, a rapporté WELSH 2.

La famille séjournait à l’hôtel depuis avril.