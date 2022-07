Des détails déchirants émergent dans l’affaire du meurtre de Karen Baker, 48 ans, retrouvée morte à un guichet automatique dans un «acte de violence aléatoire»

Une mère de quatre enfants a été tuée par balle alors qu’elle retirait de l’argent à un guichet automatique alors que des détails déchirants émergent du vol mortel.

Karen Baker, 48 ans, a été tuée par balle à Charlotte, en Caroline du Nord, mercredi matin dans un “acte de violence aléatoire”, selon la police.

Karen Baker, 48 ans, mère de quatre enfants, a été tuée par balle alors qu’elle retirait de l’argent à un guichet automatique à Charlotte 1 crédit

La police pense que la fusillade était un “acte aléatoire” 1 crédit

La nièce de Baker a déclaré que sa tante avait un cœur “d’or pur” 1 crédit

Les responsables de l’application des lois ont découvert le corps de Baker près d’un guichet automatique à l’intérieur du parking du centre commercial University Plaza.

Un membre de la famille non identifié a confirmé à Fox 46 que Baker avait été abattu alors qu’il retirait de l’argent.

La nièce de Baker, Cortney Eckhoff, a déclaré que sa tante était une femme incroyable qui avait un cœur “d’or pur”.

“C’était une belle âme, c’était la dernière personne que je connaisse qui méritait cela”, a déclaré Eckhoff à The Charlotte Observer.

«Elle aurait donné à n’importe qui la chemise qu’elle avait sur le dos. Et je suis sûr qu’elle aurait donné tout ce qu’elle avait à l’horrible qui lui a tiré dessus. Parce que le cœur était de l’or pur.

Baker avait trois fils, une fille et trois petits-enfants, a déclaré Eckhoff au point de vente.

Le major du département de police de Charlotte-Mecklenburg, Brian Foley, a déclaré que la fusillade semblait être un “acte aléatoire”.

“C’est odieux, c’est dégoûtant et ça me fait mal de devoir venir me tenir ici devant des gens et en parler. Mais nous voulons trouver justice, nous voulons trouver les personnes qui ont tué cette pauvre femme », a déclaré Foley jeudi.

‘MAL INCONTOURNABLE’

Le fils de Baker, Will McClure, a déclaré à l’Observer que sa mère avait été victime d’un “mal insensé”.

«Ma mère était une sur un million. Elle a été victime d’un mal insensé.

La famille de la mère a publié jeudi une déclaration sur sa mort tragique.

“Je suis désolé, mais notre famille a perdu la matriarche de notre famille. Le paradis a gagné l’une des personnes les plus fortes, les plus aimantes et les plus attentionnées que vous puissiez rencontrer”, a déclaré la famille de Baker.

“Elle était aimée par l’armée. Elle déplacerait des montagnes pour un étranger. Elle était une sur un milliard. 💔 Ses trois petits-enfants et sa mère de six enfants feront en sorte que son esprit perdure à travers nous tous.

“Ils ont pris plus d’une vie, ils ont pris des milliers de vies. Nous prions pour que justice soit rendue et nous prions pour avoir la force d’endurer cette tragédie.”

Le département de police de Charlotte-Mecklenburg n’a pas nommé de suspect potentiel dans la fusillade.