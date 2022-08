Des détails brutaux émergent dans l’exécution en 3 heures d’un tueur dont la condamnation à mort est devenue “la plus longue injection létale de l’histoire des États-Unis”

Un détenu du couloir de la MORT a enduré “trois heures de douleur” au cours du plus long processus d’injection létale de l’histoire des États-Unis, selon un rapport d’une organisation de défense des droits humains.

Joe Nathan James Jr, 50 ans, a été reconnu coupable du meurtre en 1994 de son ex-petite amie dont la famille s’est prononcée contre sa condamnation à mort.

Joe Nathan James Jr a enduré “trois heures de douleur” au cours du plus long processus d’injection létale de l’histoire des États-Unis, selon un rapport de l’organisation de défense des droits de l’homme Reprieve US. Crédit : AP

James a été reconnu coupable de la mort par balle de son ex-petite amie Faith Hall en 1994 Crédit : Famille Hall

Le tueur reconnu coupable a été mis à mort malgré les objections de la famille de Hall et de ses codétenus Crédit : AP : Associated Press

L’exécution de James était prévue pour le 28 juillet à 18 heures. Les responsables des services correctionnels ont déclaré qu’un arrêt de mort avait été lu à 21h03.

Il a été exécuté par injection létale au centre correctionnel William C. Holman à Atmore, où son heure de décès était 21h27.

Maintenant, une organisation de défense des droits de l’homme a affirmé que des responsables avaient tenté en vain pendant plus de trois heures d’insérer une ligne intraveineuse.

Reprieve US a financé une autopsie indépendante quelques jours après la mort de James.

L’organisation affirme qu’après des difficultés avec la ligne IV, l’équipe d’exécution a finalement tenté une “procédure de réduction”, ce qui aurait amené James à se débattre tout en lui faisant mal aux mains et aux poignets.

“Soumettre un prisonnier à trois heures de douleur et de souffrance est la définition d’un châtiment cruel et inhabituel”, a déclaré Maya Foa, directrice de Reprieve US, selon le Daily Mail.

“Les États ne peuvent pas continuer à prétendre que la pratique odieuse de l’injection létale est en aucune façon humaine.”

Le département des services correctionnels de l’Alabama avait précédemment évoqué l’exécution de James Jr, affirmant que rien n’avait échappé à l’ordinaire.

“Nous exécutons la punition ultime … et nous avons des protocoles et nous sommes très délibérés dans notre processus et nous nous assurons que tout se déroule comme prévu”, a déclaré le commissaire de l’ADOC, John Hamm.

“Donc, si cela prend quelques minutes ou quelques heures, c’est ce que nous faisons.”

Hamm a déclaré que James n’avait pas été mis sous sédation avant le début de la procédure et ne donnerait pas de détails sur la cause du retard, a rapporté AL.com.

Un responsable de la prison a confirmé plus tard que le retard était dû au temps nécessaire pour connecter la ligne IV, a rapporté le média.

“Des retards de trois heures dans l’exécution des exécutions après que tous les problèmes judiciaires ont été résolus ne sont pas normaux”, a déclaré Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, après l’exécution.

“Ils ne se produisent que si quelque chose s’est mal passé ou si l’État n’est pas correctement préparé.”

LES DÉTENUS PARLENT

L’exécution de James Jr a été très critiquée bien qu’il ait été reconnu coupable du meurtre de l’ex-Faith Hall à Birmingham.

James Jr a suivi Hall et un ami dans un appartement et s’est introduit de force à l’intérieur, a déclaré le procureur général de l’État.

Hall et son amie ont essayé de maintenir la porte d’entrée de l’appartement fermée mais James Jr est entré avec un pistolet de calibre .38.

Il avait accusé Hall d’être déloyal et trompeur avant de lui tirer une balle dans la poitrine, l’abdomen et la tête.

Elle était une mère de 26 ans de deux jeunes enfants.

Des témoins des médias dans une camionnette à l’extérieur de la prison qui attendaient le début de l’exécution ont observé des notes accrochées aux fenêtres par des détenus.

L’un d’eux disait : “C’est un meurtre.”

Un autre panneau disait : « La famille de la victime dit non ».

PLAIDOYER DE LA FAMILLE

Le représentant de l’Alabama, Juandalynn Givan, a publié une déclaration au nom de la famille de Hall quelques heures avant l’exécution.

“Aujourd’hui est un jour tragique pour notre famille. Nous devons revivre le mal que cela nous a causé il y a de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

“Nous vous écrivons pour vous informer que nous avons décidé de ne pas assister à l’exécution de M. Joe Nathan James Jr. Nous avons demandé au gouverneur Kay Ivey et au procureur général Steve Marshall d’entendre nos voix et de respecter nos souhaits. Nous savons qu’ils ont décidé de ne pas le faire.

«Nous espérions que l’État ne prendrait pas une vie simplement parce qu’une vie a été prise et nous avons pardonné à M. Joe Nathan James Jr pour ses atrocités envers notre famille. Nous avons compté sur notre foi pour traverser ces jours sombres.

“Bien que nous savions que ce jour viendrait, nous espérions faire entendre notre voix tout au long de ce processus. Nous tenons à remercier la représentante de l’État Juandalynn Givan pour son aide et son assistance en contactant le bureau du gouverneur.

“Nous prions pour que Dieu nous permette de trouver la guérison après aujourd’hui, et qu’un jour notre système de justice pénale entende les cris de familles comme la nôtre, même si cela va à l’encontre de ce que souhaite l’État. Nos voix comptent, tout comme la vie de M. Joe Nathan James, Jr.”