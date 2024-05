Des dessins récemment découverts à Pompéi indiquent que des enfants ont vu des gladiateurs sanglants en action.

Des dessins récemment découverts à Pompéi suggèrent que des enfants regardaient des gladiateurs se battre dans l’amphithéâtre de la ville antique. Les dessins au fusain, représentant des bonhommes attaquant des sangliers, ont été découverts lors de fouilles à I’Insula dei Casti Amanti, un groupe de maisons du parc archéologique de Pompéi ouvert au public pour la première fois le 28 mai.

« L’exposition à des formes extrêmes de violence, même pour les jeunes enfants âgés de cinq à sept ans, n’est pas seulement un problème de nos jours, avec l’avènement des jeux vidéo et des médias sociaux. La différence est que durant l’Antiquité, le sang versé dans l’arène était réel », affirment les responsables dans un communiqué. Publication Instagram . Les dessins sont étudiés par des experts en psychologie de l’enfant de l’Université Federico II de Naples.

Gabriel Zuchtriegel, directeur du parc archéologique de Pompéi, a déclaré Le gardien : « Avec les psychologues de Federico II [university of Naples], nous sommes arrivés à la conclusion que les dessins des gladiateurs et des chasseurs ont été réalisés sur la base d’une vision directe, et non de modèles picturaux. Ils avaient probablement assisté à des combats dans l’amphithéâtre, entrant ainsi en contact avec une forme extrême de violence spectaculaire.»

Pompéi a été engloutie par des cendres volcaniques en 79 après JC crachant du mont Vésuve. Les responsables ajoutent sur Instagram que deux victimes de la catastrophe, un homme et une femme, ont été découvertes près du chantier de la Maison des Peintres lors de la même fouille. D’autres découvertes récemment documentées sur la plateforme de médias sociaux du parc incluent une scène mythologique à Casti Amanti mettant en scène un enfant portant une tenue à capuche qui, selon les autorités, pourrait être le fils décédé d’un propriétaire local.