Des descendants d’esclaves insulaires règlent un procès pour discrimination en Géorgie

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Une enclave de descendants d’esclaves sur la côte géorgienne a réglé un procès fédéral alléguant que le manque de services gouvernementaux érodait leur communauté insulaire, l’une des rares colonies Gullah-Geechee restantes sur la côte sud-est des États-Unis.

L’accord stipule que les résidents de la petite communauté de Hogg Hummock sur l’île de Sapelo recevront des services d’urgence et un entretien routier améliorés du comté de McIntosh, tandis que les évaluations de l’impôt foncier de certains résidents seront gelées jusqu’en 2025.

Les résidents de l’île et les propriétaires fonciers ont combattu le comté devant le tribunal de district américain pendant près de sept ans avant qu’un accord ne soit conclu. Un juge a classé l’affaire civile le 20 juillet, quelques jours avant la date prévue du procès.

Les résidents noirs de l’île ont fait valoir que leur communauté d’environ 50 personnes se rétrécissait rapidement car les propriétaires fonciers payaient des impôts fonciers élevés tout en recevant peu de services de base, ce qui les incitait à vendre leurs terres.

“Nous nous sommes levés”, a déclaré lundi Reginald Hall, l’un des propriétaires fonciers de l’île Sapelo qui a poursuivi. “Et parce que nous avons gagné, nous avons maintenant une opportunité d’espérer.”

Les descendants de personnes réduites en esclavage connues sous le nom de Gullah, ou Geechee en Géorgie, vivent dans de petites communautés insulaires dispersées sur 425 miles (684 kilomètres) de la côte sud de l’Atlantique américain, de la Caroline du Nord à la Floride, où leurs ancêtres travaillaient dans des plantations jusqu’à leur libération par le Civil Guerre. Hogg Hummock, également connu sous le nom de Hog Hammock, sur l’île de Sapelo est l’une des dernières communautés de ce type.

Accessible uniquement par bateau depuis le continent, l’île-barrière largement sous-développée à environ 97 kilomètres au sud de Savannah n’a pas d’écoles, de police, de pompiers ou de ramassage des ordures – bien que les propriétaires insulaires paient des impôts utilisés pour financer ces services ailleurs dans le comté .

Le règlement juridique oblige le comté de McIntosh à construire une piste d’atterrissage pour hélicoptères sur l’île pour les sauvetages et les évacuations d’urgence, à fournir un camion équipé pour les services médicaux d’urgence et à s’assurer que le seul camion de pompiers de l’île est en bon état de fonctionnement. Le comté paiera également pour que les résidents reçoivent une formation de pompier et d’intervenant d’urgence.

Les responsables du comté ont également accepté de veiller à ce que le compacteur de déchets de l’île soit vidé une fois par mois, tout en réduisant de 30% les frais de collecte des ordures pour les résidents de Hogg Hummock, et de fournir un entretien trimestriel des chemins de terre et des fossés de la communauté. Et le comté paiera 2 millions de dollars en espèces pour couvrir les dommages et les frais d’avocat.

Comme cela a toujours été le cas, tous les résidents de Sapelo reçoivent les mêmes services, quelle que soit leur race. Toutes les différences de services entre le continent et Sapelo sont dues à la géographie, car il faut 25 à 30 minutes en bateau pour se rendre à Sapelo.

Le document de règlement indiquait que l’accord n’était en aucun cas “un aveu ou une reconnaissance de responsabilité” par les responsables du comté. Richard Strickland, l’avocat principal du comté dans le procès, a nié que le comté avait discriminé les résidents de Hogg Hummock parce qu’ils étaient noirs.

“Comme cela a toujours été le cas, tous les résidents de Sapelo reçoivent les mêmes services, quelle que soit leur race”, a déclaré Strickland dans un communiqué envoyé par courrier électronique lundi. “Toute différence de services entre le continent et Sapelo est due à la géographie, car il faut 25 à 30 minutes en bateau pour se rendre à Sapelo.”

En plus des réclamations contre le comté, le procès a également accusé l’État de Géorgie d’exploiter des ferrys et des quais qui ne respectaient pas les normes fédérales d’accessibilité pour les personnes handicapées.

Les responsables de l’État se sont installés avec les résidents de l’île en octobre 2020, acceptant de démolir et de remplacer les quais obsolètes tout en modernisant les ferrys pour accueillir les personnes en fauteuil roulant et les malentendants. L’État a également payé un règlement en espèces de 750 000 $.

Plus de 40 résidents de l’île, propriétaires fonciers et membres de leur famille ont été répertoriés comme plaignants dans le dossier initial du procès en décembre 2015. Plusieurs d’entre eux sont décédés alors que l’affaire était toujours pendante, et un juge a rejeté les demandes de 19 autres parce qu’ils ne pouvaient pas prouver qu’ils propriété possédée sur l’île.

Russ Bynum, L’Associated Press