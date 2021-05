Dans les commentaires d’un point de presse publié mardi, le ministère a déclaré que les pourparlers entre les signataires de l’accord nucléaire iranien avaient initialement progressé après le retour des parties à la table des négociations – certaines indirectement – à Vienne le 7 mai.

Cependant, il a déclaré que des différences importantes persistent. «Des désaccords importants subsistent sur certains points clés pour parvenir à un accord qui permettrait à l’Iran et aux États-Unis de revenir à la pleine mise en œuvre du JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action). Il reste beaucoup à faire dans un laps de temps très court. »

La déclaration indique qu’il y a un large accord sur le fait qu’un accord devrait être conclu avec le plus grand « urgence » et que la France, avec ses partenaires E3 (Royaume-Uni et Allemagne), jouera un rôle de premier plan dans les discussions.

Le ministère a déclaré que le chien de garde nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Iran devront négocier une extension de leur accord existant sur les activités de vérification et de surveillance. L’accord, qui a été signé le 23 février, a une durée de trois mois.

Les pourparlers de Vienne visent à restaurer le pacte nucléaire de 2015 que l’ancien président américain Donald Trump a laissé unilatéralement en 2018. L’Iran demande que les sanctions de l’ère Trump contre lui soient levées, tandis que Washington insiste sur le fait que Téhéran doit d’abord revenir à ses engagements dans le cadre de l’accord avant le Les États-Unis lèveront les mesures.

En avril, l’Iran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement en uranium à 60%, bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015 mais inférieur au niveau de 90% considéré comme de qualité militaire. La décision de Téhéran était une réponse à une attaque présumée contre l’installation nucléaire de Natanz, qui, selon lui, avait été menée par Israël.

