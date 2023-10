Des désaccords entre Kevin Feige et Victoria Alonso, ancienne dirigeante de Marvel, sont révélés. – Tomates | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/418191/418191_600x315.jpg

L’industrie du divertissement a récemment été secouée par l’annonce de la séparation des studios Marvel avec l’un de ses dirigeants les plus influents, Victoria Alonso. Fort de 17 ans d’expérience au sein de l’entreprise, Alonso a occupé divers postes, dont celui de président de la production physique et de la post-production, des effets visuels et de l’animation. Cependant, son départ en mars 2023 a laissé dans son sillage un certain nombre de questions et de rumeurs, notamment concernant sa relation avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige.

Cela peut vous intéresser : Kevin Feige pense que Marvel Studios a encore beaucoup de potentiel

Un nouveau livre intitulé « MCU : The Reign of Marvel Studios », écrit par Joanna Robinsonmet en lumière les désaccords entre Victoria Alonso et Kévin Feige qui a précédé son licenciement. Le livre montre comment Alonso a franchi une ligne critique en s’exprimant publiquement contre le PDG de Disney de l’époque, Bob Chapeken avril 2022. Cette action, considérée par Feige comme une violation de l’une de ses « règles cardinales », a déclenché une série d’événements qui ont finalement conduit au départ d’Alonso.

Casting de Kevin et les Avengers (Image : FilmMagic)

La controverse a éclaté lorsque Chapek ne s’est pas opposé à un projet de loi anti-LGBTQIA+ en Floride connu sous le nom de « Don’t Say Gay ». Ce projet de loi interdisait la discussion sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles. En tant que membre de la communauté LGBTQIA+, Alonso s’est publiquement prononcé contre la position de Chapek, ce qui lui a valu d’être banni de la presse liée à l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Continue de lire: The Marvels : Brie Larson est déçue par Marvel à cause de la toxicité du fandom

Le livre révèle également que Kévin Feige Il a exhorté Alonso à rester concentrée sur son travail et à éviter de parler publiquement de questions controversées. Une source proche du dossier a rapporté que Feige l’avait avertie qu’elle avait « outrepassé son rôle » et lui avait suggéré de se concentrer sur ses responsabilités professionnelles au lieu d’accepter des positions publiques sur des questions sensibles.

Un autre point de conflit mis en évidence dans le livre est le refus d’Alonso de suivre les instructions visant à supprimer les symboles LGBTQIA+ du film Ant-Man and the Wasp : Quantumania – 60% pour permettre son lancement sur certains marchés étrangers. Début 2023, il a été rapporté qu’Alonso avait résisté à répondre à cette demande, provoquant des tensions au sein du studio. En fin de compte, la suppression de ces symboles a été effectuée sans sa coopération, ce qui, selon elle, était une trahison.

La relation de travail entre Kévin Feige et Victoria Alonso La situation s’est progressivement détériorée en raison de ces désaccords et de la perception de Feige selon laquelle Alonso avait franchi des limites importantes. Cependant, il est important de noter que Feige n’a pas été impliqué dans la décision de licencier Alonso, malgré ses 17 années d’expérience chez Marvel Studios.

Le départ de Victoria Alonso pose la question de savoir si cette décision aura un impact positif sur Marvel Studios. Son passage dans l’entreprise a été marqué par des accusations de création d’un environnement de travail toxique pour les artistes d’effets visuels et d’avoir prétendument pris le contrôle créatif des réalisateurs lors de la réalisation de films. De plus, sa rupture de contrat en raison de son travail au studio rival Amazon sur le film nominé aux Oscars « Argentine, 1985 » a entraîné son licenciement en mars 2023.

Bien qu’un nouveau dirigeant n’ait pas encore été nommé pour remplacer Alonso, il est possible que Marvel Studios envisage de diviser ses vastes responsabilités entre plusieurs personnes. Cela pourrait conduire à une structure plus collaborative et plus efficace au sein du studio.

D’un autre côté, les artistes d’effets visuels des studios Marvel ont récemment voté en faveur de leur syndicalisation et recherchent un accord avec le studio prévoyant une rémunération équitable, des soins de santé, un environnement de travail sûr et durable, ainsi que le respect de leur travail. Cette initiative pourrait contribuer à améliorer les conditions de travail au sein des studios Marvel et assurer un traitement équitable à ceux qui contribuent au succès des films et séries du MCU.

Ne manquez pas: Marvel’s Spider-Man 2 a déjà ses premières critiques