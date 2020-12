Un groupe de législateurs sud-coréens a soumis un projet de loi qui permettrait l’expulsion d’étrangers présentant des certificats fabriqués de résultats négatifs au test Covid-19 à leur entrée dans le pays.

Lee Yong-ho, l’un des auteurs du projet de loi, a déclaré aux médias sud-coréens que le projet de loi «Éviter les pertes de nos ressources de quarantaine et de notre personnel médical, ainsi que prévenir d’éventuels dommages aux autres personnes qui ont respecté les mesures de quarantaine.»

«Il y a plusieurs étrangers qui ont violé la loi et sont entrés dans le pays, mais aucun [legal] motifs de les faire expulser, » Lee a expliqué. Le but ultime du projet de loi est de « Améliorer l’efficacité de la quarantaine », il a dit.

En vertu des règles existantes, les voyageurs des pays figurant sur la liste des « pays à haut risque » du gouvernement doivent présenter un document prouvant qu’ils ont été testés négatifs pour Covid-19 deux jours avant le départ pour la Corée du Sud. Six pays – le Bangladesh, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et les Philippines – figurent actuellement sur la liste.

Cependant, 11 des 43 étrangers récemment arrivés ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir présenté des certificats de résultats de tests négatifs à l’entrée dans le pays, selon les médias. Lee a déclaré que deux voyageurs – un du Pakistan et un du Kazakhstan – ont été accusés d’avoir falsifié leurs certificats.

La Corée du Sud a été contrainte de ramener des restrictions plus strictes au milieu de l’augmentation continue des infections à Covid-19. Lundi, les responsables de Séoul ont interdit les rassemblements de plus de cinq personnes dans la capitale entre le 23 décembre et le 3 janvier, à l’exception des mariages et des funérailles où jusqu’à 50 personnes seront encore autorisées. Les mêmes règles s’appliqueront à la province de Gyeonggi entourant Séoul.

Le Korea Times a rapporté que le pays avait enregistré plus de 1 000 nouveaux cas par jour pendant cinq jours consécutifs au cours de la semaine dernière. L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a signalé lundi 926 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à plus de 50 000. Un bilan quotidien record de 24 morts a été enregistré lundi, portant le nombre total de décès de Covid-19 à 698.

