Des députés peignent des ongles pour soutenir un écolier de Prince Rupert qui aurait été victime d’intimidation par un enseignant

La députée de la côte nord et secrétaire à la Santé rurale, Jennifer Rice, a dirigé une charge de solidarité de plus de deux douzaines de députés de toute la province qui ont peint leurs ongles le 8 mai en soutien à un écolier de Prince Rupert.

Dans ses remarques liminaires à l’Assemblée législative hier, Rice a déclaré que Shemar Williams avait reçu une manucure pédicure pour son huitième anniversaire, ce qui lui a laissé un énorme sourire sur le visage.

« Malheureusement, ça n’a pas été aussi bien reçu à l’école et donc par solidarité, beaucoup de mes collègues ici, plus de deux douzaines, dont beaucoup de mes collègues masculins, nous avons peint nos ongles. Notre message à Shemar est que n’importe qui peut se vernir les ongles et qu’il mérite de se sentir en sécurité en allant à l’école », a déclaré Rice.

Keri Hyzims, la mère des garçons, affirme que le 24 avril, une enseignante de deuxième année à l’école élémentaire Conrad, Catharine Hague, a enlevé le vernis à ongles pendant deux jours consécutifs. Elle a dit que Shemar lui avait dit qu’il avait été appelé au bureau de l’enseignant pendant les heures de cours, affirmant qu’on lui avait dit que le vernis à ongles était « moche » et « ce n’est pas bien ».

L’élève de 2e année est retourné à l’école le 5 mai pour la première fois en près de deux semaines. Sa mère a dit Médias de la presse noire même après une rencontre avec des représentants du district scolaire 52 et un changement de classe proposé, il est toujours effrayé.

Elle a dit qu’elle ne savait pas à quoi ressemblerait la voie à suivre. Bien qu’il ait été victime d’un comportement inapproprié, elle a dit que c’est lui qui doit être perturbé et bouleversé par un changement de classe si tard dans l’année scolaire.

Rice a dit qu’elle avait été « vraiment frappée » d’apprendre l’incident dans sa circonscription et que cela « la peinait ».

« Bien que je respecte le processus d’enquête indépendant [of SD 52], cela ne change rien au fait qu’un petit garçon se sente ostracisé et en danger à l’école simplement parce qu’il est ce qu’il est. Aucun enfant ne devrait ressentir cela.

« Tout le monde mérite de se montrer sans peur ni hostilité. De plus, nous sommes en 2023 et je pense que le vernis à ongles est au bas de la liste des préoccupations dont nous devons nous préoccuper en tant que société », a déclaré le député.

Pour cimenter son soutien à la situation du garçon et l’encourager à être lui-même, Rice lui a donné un chèque-cadeau de 100 $ au salon afin qu’il puisse se faire refaire les ongles.