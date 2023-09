Des députés ont tenté de se suicider – ancien ministre de la santé mentale au Parlement

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Des députés ont tenté de se suicider en raison du caractère « quasiment insoutenable » de leur travail, a déclaré un ancien ministre conservateur.

L’ancien secrétaire au Développement international, Rory Stewart, a déclaré que c’était un « miracle » que certains de ses anciens collègues ne se soient pas suicidés, tandis que d’autres ont connu un « effondrement total en public ».

S’exprimant avant la publication de ses nouveaux mémoires, Politics On The Edge, M. Stewart a également déclaré qu’il « méprisait » le député « rampant » qu’il est devenu avant de quitter les Communes en 2019.

« Je ne veux pas parler de détails parce que cela est profondément personnel aux gens mais, oui, des collègues ont essayé de se suicider », a-t-il déclaré à GB News.





Des collègues ont tenté de se suicider. Ce sont des gens que je connaissais. Et de manière très grave – je veux dire, ils se sont presque suicidés. C'est un miracle qu'ils ne soient pas morts Rory Stewart

« Ce sont des gens que je connaissais. Et de manière très grave – je veux dire, ils se sont presque suicidés. C’est un miracle qu’ils ne soient pas morts.

« Il y avait d’autres collègues qui ont fait des dépressions totales de la manière la plus humiliante, personnelle et embarrassante possible, en public. »

Il a poursuivi : « Je pense que c’est parce que l’écart entre la manière dont les députés sont encouragés à se présenter au public et ce qu’ils sont réellement est presque insoutenable.

« C’est fou, parce que tu fais semblant d’être omniscient, parfait, dynamique, confiant. Vous prétendez que vous avez les réponses à tout et que « je sais où nous allons ».

« La vérité, c’est que nous sommes dans un pays de 70 millions d’habitants et que les politiciens ne savent pas vraiment ce qui s’y passe. Et pourtant, nous prétendons au public que c’est le cas.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait lorsqu’il était député, il a répondu : « J’ai fini par me mépriser. Je me retrouvais un peu effrayant à essayer de m’asseoir à côté de David Cameron au déjeuner, et j’envoyais ces SMS disant, vous savez, « Félicitations pour votre dernière politique » auxquels je ne croyais pas vraiment.

« Et c’est ainsi que j’ai commencé à sentir que j’étais en train de devenir, au début de la quarantaine, une sorte d’enfant.

« J’avais été gouverneur par intérim d’une province irakienne responsable de trois millions d’habitants, professeur à Harvard, et j’avais dirigé une organisation caritative en Afghanistan.

«Je pensais que j’étais une personne raisonnablement substantielle. Et j’ai réalisé que dès que je suis devenu député, tout cela s’était effacé. Personne ne vous prend plus au sérieux.

Mais l’ancien candidat à la direction du Parti conservateur a déclaré qu’il aurait souhaité devenir Premier ministre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait souhaité occuper désormais le poste le plus élevé, il a répondu : « Oui, je le fais. Je pense que cela aurait été une aventure assez tumultueuse. Cela n’a pas été facile – Brexit, Covid – mais j’ai senti que nous avions une réelle opportunité en 2019 pour essayer de rapprocher un peu plus le pays. Je sentais que c’était terriblement divisé et fracturé.

Il a déclaré s’être séparé du Parti conservateur parce que « j’appartiens à une tradition d’un conservatisme beaucoup plus centriste, plus traditionnel », ajoutant : « De plus, je ne me sens pas à l’aise dans la direction que prend le parti en ce moment.

Mais il a déclaré qu’il n’était pas un partisan du parti travailliste et estimait que les deux principaux partis politiques étaient « fondamentalement vieux, morts et brisés ».

Il a déclaré que, s’il y a « des gens formidables au Parlement », il existe également un groupe de personnes très, très amères – malheureusement, principalement des hommes – qui se sentent ignorées et estiment que leur mission fondamentale dans la vie est d’essayer de humilier les autres ».

– Les Samaritains peuvent être appelés au 116 123 ou envoyés par courrier électronique à [email protected]