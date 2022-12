Des députés étudieront le contrat de la GRC avec une entreprise liée à la Chine

Les députés ont voté lundi pour appeler le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, à témoigner dans le cadre d’une enquête sur le contrat maintenant suspendu de la GRC entre le gouvernement fédéral et une société canadienne dont l’organisation mère a des liens avec le gouvernement chinois.

La semaine dernière, après l’annonce du contrat de 549 637 $ attribué à l’entreprise ontarienne Sinclair Technologies Inc. pour des filtres de radiofréquence, le bureau de Mendicino a confirmé que le contrat avait été suspendu en attendant un examen.

En décidant d’entreprendre une étude de ce contrat, les députés du Comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes ont indiqué leur désir d’examiner comment cet accord a été conclu et si les fonctionnaires fédéraux qui ont signé cet accord n’ont pas réussi à en tenant compte de toutes les implications potentielles pour la sécurité nationale.

Alors que certains députés souhaitaient que des témoignages aient lieu cette semaine, la Chambre des communes devant s’ajourner pour les vacances vendredi et ne revenir qu’à la fin janvier, le comité a largement convenu d’inviter Mendicino à comparaître “dès que possible”.

De même, le comité a adopté une deuxième motion visant à ce que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, se présente devant les députés « dès que possible… pour répondre aux questions que les membres du comité jugent pertinentes », ce qui pourrait inclure des questions sur Sinclair. Technologies Inc. et les exigences en matière de sécurité en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Les membres conservateurs du comité avaient fait pression pour qu’une liste de témoins supplémentaires soient appelés dans le cadre de l’étude et voulaient ordonner au gouvernement fédéral de remettre tous les documents pertinents liés au contrat dans un délai d’un mois.

Mais, après que les députés libéraux ont déclaré que la question pourrait être mieux placée pour un examen plus approfondi au Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, un amendement proposé par le Bloc québécois a été adopté pour réduire la portée des travaux du comité.

Parmi les témoins supplémentaires que les conservateurs voulaient entendre sur ce sujet – et pourraient encore, en attendant les décisions futures prises par ce comité ou un autre – figurent la présidente et chef de la direction de Sinclair Technologies, Amiee Chan, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, et des hauts fonctionnaires du Centre de la sécurité des télécommunications. (CST) et Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Comme CTV News l’a rapporté, le contrat de la GRC n’est pas le seul accord que le gouvernement fédéral a accordé à Sinclair Technologies, dont la société mère Norsat International a été achetée en 2017 par Hytera, une entreprise en partie détenue par le gouvernement du Parti communiste de la République populaire. de Chine.

Dans une déclaration précédente à CTV News, Sinclair a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise de confiance et indépendante. Il a cité des raisons de confidentialité pour ne pas pouvoir commenter davantage.



Avec des fichiers d’Annie-Bergeron Oliver et Michael Lee de CTV News