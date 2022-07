Des députés entendent des témoignages sur une ingérence présumée dans une enquête de la GRC

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, et la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, ont tour à tour nié avoir fait pression sur la GRC ou s’être ingéré dans l’enquête policière sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, affirmant que leurs actions et leurs motivations à l’époque étaient justifiées compte tenu de la situation sans précédent.

Les deux hommes étaient les principaux témoins lors d’une audience spéciale du Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes lundi. La réunion a été convoquée par des députés cherchant à faire connaître tous les faits à la suite d’allégations selon lesquelles, en faisant avancer une nouvelle interdiction des armes à feu, les autorités fédérales auraient fait pression sur la police à la suite de la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada.

Un mois après que les allégations d’ingérence politique dans cette affaire aient fait la une des journaux, Blair a été le premier d’une série de responsables clés à témoigner lundi dans le cadre de l’enquête parlementaire menée par l’opposition. Il a déclaré au comité que bien qu’il n’ait pas dirigé la GRC ou Lucki dans l’enquête sur le déchaînement meurtrier des 18 et 19 avril 2020 qui a fait 22 morts, l’événement horrible était “très motivant” dans ses efforts pour faire avancer les réformes des armes à feu.

“A aucun moment je n’ai interféré sur le plan opérationnel ou donné des directives opérationnelles à la GRC dans mon rôle de ministre de la Sécurité publique”, a déclaré Blair, poursuivant en disant aux députés que malgré les affirmations de l’opposition selon lesquelles le moment choisi par les libéraux pour interdire les agressions -style armes était politiquement motivé, le travail de mise en œuvre de la politique a pris “plusieurs mois” dans la fabrication.

Pour sa part dans la controverse, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a témoigné qu’elle n’avait pas reçu l’ordre de divulguer publiquement des informations sur les armes utilisées pour faire avancer les intérêts fédéraux, mais il y avait une pression pour obtenir des informations sur l’incident, des informations qu’elle a dit qu’elle aussi ne pensait pas coulait assez librement des enquêteurs de la GRC en Nouvelle-Écosse.

“Il était de ma responsabilité de tenir les responsables concernés informés de l’évolution de la situation, tout en préservant l’intégrité de l’opération. Les demandes d’informations et de mises à jour étaient-elles une ingérence politique ? Non.” dit Luki. “Et dans mes relations avec le ministre Blair, il en était très conscient et n’a jamais cherché à s’immiscer dans cette enquête.”

Des inquiétudes concernant une ingérence politique inappropriée ont été suscitées lorsqu’une série de documents publiés dans le cadre de la Commission sur les pertes massives a révélé des notes de l’enquêteur principal, le surintendant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Darren Campbell, qui suggéraient que Lucki avait assuré à Blair et au bureau du premier ministre que la GRC divulguer des informations sur les armes à feu utilisées par l’agresseur.

Dans ses notes manuscrites, Campbell a suggéré qu’après que ses officiers n’aient pas parlé des types d’armes utilisées lors d’une conférence de presse quelques jours après la fusillade, Lucki a exprimé sa déception à son égard, alléguant que le haut gendarme avait affirmé que la publication de l’information était liée à une législation en attente sur le contrôle des armes à feu visant à rendre les agents et le public plus sûrs.

À l’époque, la GRC de la Nouvelle-Écosse – qui faisait l’objet d’une surveillance étroite pour son traitement de l’affaire depuis le début – avait déclaré que la divulgation d’informations supplémentaires mettrait en péril l’enquête en cours sur l’accès de l’agresseur aux armes à feu.

Quelques jours plus tard, le 1er mai, le premier ministre a annoncé l’interdiction — par règlement et non par voie législative — de 1 500 armes d’assaut, y compris les armes utilisées lors de la fusillade en Nouvelle-Écosse. Aller de l’avant sur les mesures de contrôle des armes à feu était un engagement préexistant des libéraux remontant à leur campagne électorale de 2019.

LUCKI CITE “UNE MAUVAISE COMMUNICATION”

Lors de sa première apparition publique sur la question, Lucki – accompagnée du sous-commissaire Brian Brennan – a réitéré ses démentis d’ingérence dans l’affaire, tout en offrant de nouveaux détails sur les interactions qu’elle a eues avec le ministre et ses homologues de la police.

Lucki a déclaré que bien qu’elle regrette la façon dont elle a abordé la réunion du 28 avril qu’elle a eue avec Campbell et d’autres, et bien que les employés de la GRC « puissent avoir des points de vue différents » sur la façon dont cela s’est passé, la discussion était « nécessaire ».

Lucki a déclaré qu’elle avait convoqué la réunion parce que la commissaire voulait exprimer sa “frustration et sa déception” à propos de la communication entre son bureau et ceux qui dirigent l’enquête.

“Cela devait arriver. Il était essentiel que je dispose d’informations plus précises et plus opportunes. Et il était important que mon équipe comprenne mes attentes pour l’avenir”, a déclaré Lucki.

Lucki a déclaré qu’elle avait fourni au gouvernement des informations sur les informations qui seraient publiées, ce qui, selon elle, inclurait des informations sur les armes à feu.

“En ce qui concerne mon utilisation du mot promesse lors de la réunion… à ce moment-là, et dans ce contexte, j’essayais de faire comprendre que j’avais déjà confirmé au ministre que les informations sur les armes seraient publiées lors de la conférence de presse, un confirmation faite sur la base des informations qui m’avaient été fournies”, a déclaré Lucki aux députés.

“En raison d’une mauvaise communication, ce n’était pas le cas, et j’ai eu l’impression d’avoir mal informé le ministre, et par extension le Premier ministre. C’étaient des circonstances difficiles, dynamiques et exigeantes. Tout le monde faisait de son mieux pour fournir le maximum d’informations au gouvernement, au public, aux médias, à propos de cet événement épouvantable. »

Lucki a également déclaré aux députés qu’elle avait établi un lien entre le partage des armes de l’agresseur NS et la “lettre de mandat du ministre”, après avoir été interrogée par ses collègues sur les raisons pour lesquelles le partage de ces détails était si important.

BLAIR SUR LE CALENDRIER DE L’INTERDICTION DES ARMES À FEU

Blair, qui au moment de la fusillade était ministre de la Sécurité publique du Canada, était accompagné de Rob Stewart, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Apparaissant en personne devant le comité à Ottawa, Blair a rejeté les suggestions de l’opposition selon lesquelles le nouveau règlement sur les armes à feu avait été rédigé à la hâte “sur une serviette” à la suite de la fusillade dans le but de tirer parti du massacre.

Il a cependant confirmé que le gouvernement avait choisi la date pour annoncer l’interdiction des armes à feu après la fusillade.

“La terrible tragédie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse, la pire fusillade de l’histoire de notre pays, a été pour moi très percutante. Et tout le travail que nous avons fait pendant des mois et des années avant ce moment, c’est certainement a eu pour effet d’approfondir ma résolution d’avancer le plus rapidement possible », a déclaré Blair au comité.

Le ministre a détaillé les mois de travail accomplis pour compiler la liste des armes à feu qui seraient incluses, en la suivant depuis la mention de l’engagement électoral jusqu’à ce qu’elle soit mentionnée dans le discours du Trône ultérieur et insérée dans la lettre de mandat de Blair. Il a également cité un fort soutien du public pour les mesures, suggérant que le gouvernement n’avait pas besoin de lier le déménagement à la fusillade.

Dès le début des allégations, le premier ministre Justin Trudeau a nié à plusieurs reprises que son gouvernement ait exercé « une influence ou des pressions indues » sur la GRC. Au lieu de cela, le Premier ministre a déclaré qu’immédiatement après le massacre, les responsables fédéraux avaient de nombreuses questions sur ce qui s’était passé et sur ce que la police savait.

Blair a expliqué cela lundi, affirmant que l’événement était “sans précédent”.

« Il y avait un certain nombre de préoccupations exprimées par les familles des victimes, par mes homologues de la province de la Nouvelle-Écosse, par les médias et par la communauté, au sujet du manque d’information que les gens recevaient sur ce qui s’était passé, et là un certain nombre de questions très importantes se posaient », a déclaré Blair lundi.

“Et je sais que c’était l’un des défis que le commissaire avait à s’assurer, d’une part, de protéger l’intégrité de leur enquête criminelle en cours, et d’autre part, de s’assurer que les questions des gens recevaient une réponse”, a poursuivi Blair. .

Blair et Stewart ont été le premier des trois groupes de témoins à témoigner lors de la réunion du comité qui a duré plusieurs heures. Pour sa part, Stewart a offert, autant qu’il était impliqué et pouvait s’en souvenir, plus de détails sur la nature des conversations tenues dans les bureaux fédéraux à Ottawa à la suite de la fusillade de masse.

LES DÉPUTÉS DE L’OPPOSITION VEULENT PLUS D’AUDITIONS

Le troisième et dernier panel de la réunion marathon de lundi est en cours, les députés entendant davantage de témoignages périphériques d’une paire d’anciens et d’un agent actuel de la GRC.

Lors d’une conférence de presse préalable à l’audience, la députée conservatrice et porte-parole en matière de sécurité publique Raquel Dancho a fait part des préoccupations de son parti quant à ce que l’on sait à ce jour de ce qu’elle a qualifié d’implication présumée «épouvantable et dégoûtante» du gouvernement fédéral dans cette situation, affirmant que son intention est de obtenir “la clarté et l’honnêteté quant à ce qui s’est passé”.

Dans son interrogatoire de Blair, Dancho a demandé s’il fournirait au comité les calendriers et les journaux d’appels de son bureau ainsi que ceux de son chef de cabinet et sous-ministre entre le 18 avril et le 28 avril, la période pendant laquelle les événements allégués et des conversations se sont déroulées.

En réponse, Blair a déclaré qu’il avait avec lui, et qu’il remettrait, une chronologie des moments où lui et Lucki avaient eu des conversations sur ce sujet pendant la période en question, ce qui, selon lui, n’était pas quotidien mais fréquent après la fusillade. . Son adjoint a également proposé de remettre son emploi du temps.

Interrogé précédemment sur la façon dont les Canadiens devraient réconcilier le gouvernement et Lucki en disant qu’il n’y avait aucune interférence avec ce que le surintendant Campbell a écrit sur la base de la réunion qu’il a eue, Blair a déclaré que le surintendant “était évidemment arrivé à ses propres conclusions”.

Bien que Campbell de la GRC soit au cœur des allégations, il n’a pas témoigné devant les députés lundi, car il comparaissait devant la Mass Casualty Commission.

Les conservateurs font maintenant pression pour que les députés acceptent de poursuivre l’enquête du comité, y compris la tenue de nouvelles audiences, au cours desquelles Campbell ainsi que d’autres responsables “clés” qui ont parlé de l’affaire pourraient comparaître.