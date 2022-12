Des députés démocrates visitent La Havane et rencontrent le président cubain

LA HAVANE (AP) – Une délégation d’au moins trois législateurs américains s’est rendue à La Havane et a rencontré le gouvernement cubain cette semaine, ont confirmé des responsables américains et cubains.

Les représentants James McGovern (D-MA), Mark Pocan (D-WI) et Troy Carter (D-LA) ont rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel, les dirigeants du congrès cubain et son ministre des Affaires étrangères, a déclaré l’ambassade des États-Unis à Cuba. Associated Press dimanche.

C’est l’une des rares visites de ce type sur l’île au cours des dernières décennies. Alors que les responsables ont fourni peu de détails sur ce qui a été discuté, Díaz-Canel et le Congrès cubain ont tweeté des photos des réunions.

Une photo montre le représentant McGovern serrant la main du dirigeant cubain et une autre montre les politiciens rencontrant d’autres responsables cubains.

« Nous avons abordé nos différences et des sujets d’intérêt commun. Nous avons affirmé notre volonté d’améliorer les relations bilatérales », a tweeté Díaz-Canel samedi, notant également qu’il a exprimé l’importance de mettre fin à l’embargo commercial de six décennies du gouvernement américain sur l’île.

La réunion intervient après un certain nombre de visites au cours des derniers mois par des responsables de l’administration Biden pour discuter de la migration. Les pourparlers marquent un apaisement progressif des tensions, qui se sont relâchées sous l’administration Obama et se sont resserrées sous l’administration Trump.

Cuba fait face au plus grand exode de l’île depuis une décennie, alimenté par des crises économiques, énergétiques et politiques aggravées.

Au cours de l’année écoulée, les arrivées cubaines à la frontière américano-mexicaine ont explosé et un nombre croissant de bateaux remplis de migrants ont été découverts au large des côtes de la Floride.

En octobre, les Cubains ont remplacé les Vénézuéliens en tant que deuxième nationalité la plus nombreuse après les Mexicains arrivant à la frontière. Les autorités américaines ont arrêté des Cubains 28 848 fois, en hausse de 10 % par rapport au mois précédent, selon les dernières données des douanes et de la protection des frontières américaines.

Cela survient également des semaines avant que les États-Unis ne prévoient de reprendre les services de visa et consulaires sur l’île, qui avaient été bloqués après une série d’incidents sanitaires impliquant des diplomates américains en 2017.

The Associated Press