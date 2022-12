Des députés démocrates visitent La Havane et rencontrent le président cubain

LA HAVANE — Une délégation d’au moins trois législateurs américains s’est rendue à La Havane et a rencontré le gouvernement cubain cette semaine, ont confirmé des responsables américains et cubains.

Les représentants James McGovern (D-MA), Mark Pocan (D-WI) et Troy Carter (D-LA) ont rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel, les dirigeants du congrès cubain et son ministre des Affaires étrangères, a déclaré l’ambassade des États-Unis à Cuba. Associated Press dimanche.