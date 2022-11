Des députés de tous les partis font pression sur le Premier ministre pour qu’il assiste aux négociations sur la nature de la COP15, avertissant d’un “risque d’échec” s’il n’y va pas | Actualité Climatique

Rishi Sunak est exhorté par certains de ses propres députés à assister aux négociations mondiales sur la faune au Canada la semaine prochaine, dans une lettre privée avertissant que des pourparlers vitaux pourraient échouer si les dirigeants l’ignoraient.

Une quarantaine de parlementaires, dont cinq députés conservateurs et deux lords conservateurs, ont écrit aujourd’hui au Premier ministre pour l’exhorter à participer à “l’événement politique le plus important pour la nature depuis une décennie”.

Les pourparlers internationaux sur la nature, connus sous le nom de COP15, visent à maîtriser la spirale de la crise de la biodiversité sur Terre, avec un million d’espèces menacées d’extinction et la perte de forêts menaçant l’approvisionnement en eau et la production alimentaire.

Mais les chefs d’État n’ont pas été officiellement invités à assister aux pourparlers, présidés cette année par la Chine mais hébergés au Canada, et seuls quelques-uns pensent même envisager d’y assister.

En comparaison, au moins 100 dirigeants se sont rendus par avion pour les négociations climatiques plus médiatisées, appelées COP27, en Égypte au début du mois.

“L’absence d’engagement de haut niveau des chefs de gouvernement du monde entier met la COP15 en danger d’échec”, a déclaré le groupe dans une lettre privée vue par Sky News.

Les observateurs affirment que la présence de dirigeants mondiaux à de telles négociations donne un élan, donne une orientation politique et donne aux négociateurs les moyens de faire pression pour des accords plus difficiles.

Un manque d’attention politique de haut niveau risque de répéter le sommet sur le climat de 2009 à Copenhague – où des pourparlers tendus se sont effondrés – a écrit le groupe.

“Nous ne pouvons pas nous permettre que cela se produise”, à la COP15, ont-ils déclaré.

L’événement s’appelle COP15 parce que c’est la 15e fois que la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique se réunit depuis la première réunion en 1994. Il s’agit d’un événement distinct de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies. sur le changement climatique, dont la dernière réunion a eu lieu à Sharm el Sheikh au début du mois, appelée COP27.

Le Premier ministre invité à « défendre la nature »

Les signataires de la lettre ont exhorté le Premier ministre à “défendre la nature” en participant à la COP15, à tenir des réunions bilatérales avec d’autres chefs de gouvernement et à faire pression pour inverser le déclin de la nature d’ici 2030.

Cet objectif pour 2030 serait l’équivalent naturel de l’objectif du changement climatique consistant à limiter le réchauffement à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Lord Randall d’Uxbridge, ancien député conservateur et conseiller en environnement de Theresa May, est l’un des trois seuls signataires nommés publiquement.

“La COP15 est le moment le plus important pour la nature depuis une décennie”, a déclaré Lord Randall.

M. Sunak devrait “réfléchir aux moyens de dialoguer avec d’autres chefs de gouvernement pendant que les pourparlers sont en cours et faire en sorte que la COP15 soit un moment parisien pour la nature”, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré qu’il serait “utile” que le gouvernement britannique fixe enfin ses propres objectifs différés pour restaurer la nature, comme promis dans la loi sur l’environnement.

Les messages du gouvernement “n’ont pas encore rassuré”

Mardi, la chef du WWF-UK, Tanya Steele, a également appelé le Premier ministre à assister aux pourparlers, dans le but de reproduire le leadership du Royaume-Uni sur le climat dans la sphère de la nature entrelacée.

Et Elliot Chapman-Jones du Wildlife Trusts a déclaré à Sky News: “Nous avons besoin que les dirigeants mondiaux – y compris notre propre gouvernement – signalent qu’ils saisissent l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés et, surtout, qu’ils conviennent d’objectifs ambitieux pour le rétablissement de la nature.”

Mais “les mesures et les messages du gouvernement à ce jour ne nous ont pas encore rassurés”, a-t-il déclaré, l’exhortant à mettre en place des objectifs juridiques pour restaurer la nature chez nous.

Bien que le Royaume-Uni plaide pour un objectif mondial de protection de 30 % des terres d’ici 2030 et ait fixé cet objectif au niveau national, actuellement, seuls 3,22 % du Royaume-Uni sont protégés chez eux “sans plan clair sur la manière d’atteindre 30 % dans le prochain sept ans », a déclaré le Wildlife Trusts.

