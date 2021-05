Des députés de tous les horizons politiques exhortent le gouvernement à publier un examen interne de Covid

Des députés de tous les horizons politiques exhortent le gouvernement à publier immédiatement un examen interne de la crise de Covid, insistant sur le fait que refuser de le faire « tourne en dérision » la prétention de Matt Hancock d’être transparent avec le public britannique.

Cela survient alors que Boris Johnson fait face à une pression intense pour accélérer l’enquête publique officielle sur la gestion de la pandémie après le témoignage extraordinaire de sept heures de l’ancien assistant en chef n ° 10 Dominic Cummings la semaine dernière.

Au cours de la séance de témoignages, M. Cummings a affirmé que le gouvernement n’avait pas répondu « de manière désastreuse » aux normes attendues et a suggéré que des dizaines de milliers de personnes sont mortes pendant la crise « qui n’avaient pas besoin de mourir » à la suite d’erreurs.

Écrire pour L’indépendant, Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré que le pays « ne peut pas attendre » jusqu’au printemps 2022 – la date la plus rapprochée fixée par le Premier ministre pour le début de l’enquête statutaire – pour répondre aux questions.

Elle a souligné que le refus d’avancer la date « rend d’autant plus déconcertant que son département [health and social care] refuse de publier l’examen interne des « leçons apprises » qu’il a effectué ».

conseillé Boris Johnson admet que la réouverture de juin pourrait être retardée Coronavirus : une troisième vague est-elle en cours au Royaume-Uni ? L’attaque de Dominic Cummings contre le Premier ministre a jusqu’à présent eu peu d’effet sur l’opinion publique

« Le [prime minister’s] Le porte-parole a admis que le ministère de la Santé avait effectué un examen interne de la façon dont il avait géré la pandémie de Covid », a ajouté Mme Rayner.

« L’examen aurait porté sur les problèmes opérationnels, les ‘écrous et boulons’ – exactement le genre de problèmes dont nous pouvons tirer des leçons tout de suite.

« Si le gouvernement veut vraiment montrer qu’il tient sérieusement à tirer les leçons de ses erreurs pendant la pandémie, il peut le faire en une seule étape : publier la revue immédiatement ».

Le député conservateur Dan Poulter – membre du Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur Covid – a déclaré L’indépendant il était « essentiel » que le document commandé par le gouvernement examinant « ce qui pourrait être mieux fait à l’avenir soit publié ».

M. Poulter, qui a travaillé sur la ligne de front du NHS pendant la pandémie, a ajouté: «Le principal ministère du gouvernement est le ministère de la Santé et des Affaires sociales et c’est bien qu’ils aient effectué un examen de leurs propres pratiques – c’est très bienvenu. Mais il n’y a aucune raison de ne pas partager cela et de le rendre public.

« Cela fait partie du processus visant à aider à mettre les choses dans un meilleur endroit si nous sommes confrontés à une situation similaire avec une autre pandémie que nous pourrions bien être à l’avenir. »

Selon les HuffPost, l’examen n’a pas examiné tous les aspects de la pandémie et n’a pas été entrepris à travers Whitehall, il s’est plutôt concentré sur le fonctionnement interne et les pratiques du ministère de la Santé et des Affaires sociales pendant la crise.

La députée libérale démocrate Layla Moran, qui préside l’APPG sur Covid, a déclaré que la non-publication du document « tourne en dérision » l’affirmation du secrétaire à la Santé aux députés cette semaine selon laquelle le gouvernement « est ouvert et transparent ».

« Cela dépasse l’entendement que les ministres refusent toujours de publier leur propre examen des leçons apprises pendant la pandémie », a-t-elle déclaré. « Le public ne doit plus rester dans l’ignorance.

Les familles endeuillées de Covid-19 pour la justice – une organisation qui a fait campagne pour une enquête publique immédiate a fait écho à ses commentaires, déclarant: «Au Parlement, Matt Hancock a affirmé que lui et le gouvernement avaient des antécédents d’ouverture, de transparence et d’explication et qu’ils ‘continuera dans l’esprit d’ouverture et de transparence’.

Le co-fondateur du groupe, Matt Fowler, a demandé : « Comment peuvent-ils dire cela avec un visage impassible lorsqu’ils refusent de publier l’examen interne des leçons apprises du gouvernement ? Il est clair que leur refus de faire avancer l’enquête est dû au fait qu’ils ont peur de l’examen, et non à cause de l’impact des ressources, comme ils le prétendent.

Pressé sur l’examen aux Communes la semaine dernière alors qu’il était confronté à des questions sur les allégations de M. Cummings, M. Hancock a déclaré à la députée verte Caroline Lucas : « Bien sûr, nous apprenons des leçons tout au long et nous suivons les développements scientifiques qui nous en apprennent plus sur ce virus tout au long. »

« Et puis nous aurons une enquête complète par la suite pour nous assurer que nous pouvons tirer d’autres leçons pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Dès le début de cette pandémie, nous nous sommes concentrés sur le sauvetage de vies et des discussions internes ont eu lieu tout au long de la discussion sur la meilleure façon de répondre au COVID-19, d’assurer la sécurité des personnes et de protéger le NHS.

«Comme c’est la pratique courante dans tous les départements, un examen informel des leçons apprises a été effectué par des responsables du DHSC pour aider à éclairer les futures pratiques de travail qui ont aidé pendant la pandémie afin que nous puissions continuellement apprendre et améliorer notre approche.

« Une enquête officielle indépendante aura lieu, comme annoncé par le Premier ministre. »