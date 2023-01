Des députés de tous bords demandent à l’Allemagne d’envoyer des chars en Ukraine déchirée par la guerre

Des députés SENIOR de tous les partis ont plaidé contre les tergiversations allemandes sur l’envoi de chars Leopard 2 en Ukraine.

Les patrons de 24 grands comités des Communes et des dizaines d’autres députés d’arrière-ban ont écrit au ministre allemand de la Défense “en ce moment d’extrême urgence”.

Il y avait eu des espoirs que l’Allemagne autoriserait la libération de ses chars de combat Crédit : AP

L’intervention intervient après qu’un sommet des alliés occidentaux en Allemagne s’est terminé vendredi sans engagement d’envoyer plus de chars de combat en Ukraine, malgré un appel du président Volodymyr Zelensky pour accélérer la fourniture d’un soutien militaire dans la lutte de son pays contre la Russie.

Jusqu’à présent, parmi les alliés de l’OTAN, seul le Royaume-Uni a accepté d’envoyer des chars, sous la forme de 14 British Army Challenger 2.

On avait espéré que l’Allemagne autoriserait la libération de ses chars de combat, qui sont potentiellement disponibles en bien plus grand nombre.

La lettre des députés au ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius se lit comme suit : « Nous sommes conscients des efforts très importants que l’Allemagne a déployés pour soutenir l’Ukraine, en particulier au cours des douze derniers mois. Nous comprenons les raisons historiques de la réticence à fournir des chars allemands et de fabrication allemande.

“Cependant, nous vous exhortons, en ce moment d’extrême urgence, à reconsidérer votre position et à permettre aux chars de combat Leopard 2 – à la fois appartenant à l’Allemagne et construits par l’Allemagne – d’être fournis à l’Ukraine dans les prochains jours.”

Il a été coordonné par Chris Bryant du Labour et signé par les présidents de tous les principaux comités des Communes ainsi que par 37 autres députés.

Leur appel a également été repris par le ministre des Affaires étrangères James Cleverly qui a déclaré qu’il ne souhaitait “rien de plus que de voir des Ukrainiens armés de chars Leopard 2”.

Il a ajouté : “Le Premier ministre a décidé à juste titre que la chose la plus humaine à faire était de conclure rapidement cette guerre et que les Ukrainiens réussissent à défendre la patrie.

“C’est pourquoi nous nous sommes engagés à augmenter considérablement notre soutien militaire à l’Ukraine, pour l’aider à se défendre, y compris avec des chars Challenger 2.

“Je ne voudrais rien de plus que de voir les Ukrainiens équipés de ces véhicules blindés les plus modernes, à la fois des chars et de l’artillerie, et d’autres.

Le Leopard 2 est un équipement militaire incroyablement efficace. Je n’aimerais rien de plus que de voir les Ukrainiens armés de Leopard 2. »

Mais il a refusé de critiquer directement Berlin, soulignant qu’en fin de compte, c’est à “chaque gouvernement souverain de décider comment il est le mieux à même de soutenir les Ukrainiens en tant que membre de l’Otan”.