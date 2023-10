Des députés de Los Angeles ont été transportés à l’hôpital après qu’un incendie s’est déclaré pendant un entraînement.

LOS ANGELES (AP) — Plusieurs adjoints du shérif du comté de Los Angeles ont été transportés à l’hôpital mardi matin après un incendie lors d’un « incident d’entraînement » au nord de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

L’étendue des blessures des députés n’était pas immédiatement connue, a déclaré la porte-parole du département du shérif, Nicole Nishida. On ne savait pas non plus ce qui avait provoqué l’incendie, contre lequel les pompiers luttaient toujours à Castaic, une communauté située à environ 55 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles.

« Nous essayons toujours de le déterminer. Nous savons avec certitude qu’il y a eu un incendie », a déclaré Nishida.

Le nombre exact de personnes blessées n’est pas non plus clair. Les responsables des pompiers ont déclaré que quatre adjoints avaient été transportés à l’hôpital avant que les pompiers n’arrivent sur les lieux, tandis que Nishida a initialement déclaré qu’au moins deux adjoints avaient été transportés à l’hôpital. Son département a déclaré plus tard dans un communiqué que « plusieurs députés » avaient été blessés.

L’incendie s’est produit vers 9h30 dans un centre de formation situé sur un vaste campus qui abrite également le centre de détention de Pitchess, a indiqué le département du shérif.

Les pompiers ont été envoyés au centre de formation des forces de l’ordre, près d’une prison du comté, à 9 h 41, a déclaré Fred Fielding, porte-parole des pompiers du comté de Los Angeles. Ils sont arrivés 11 minutes plus tard et ont constaté un incendie mais les adjoints avaient déjà été transportés à l’hôpital.

Fielding a déclaré qu’il y avait eu des « balles réelles » au centre de formation, obligeant les pompiers à être prudents dans la lutte contre l’incendie.

Un hélicoptère KTLA au-dessus des lieux a montré des pompiers pulvérisant de l’eau sur l’arrière fumant d’une semi-remorque stationnée.

Stefanie Dazio, Associated Press